Аморальное поведение и призывы к суициду: благовещенцы против концертов «Френдзоны» и Lizer

Нескольких жителей Благовещенска возмутили запланированные выступления российской группы «Френдзона» и музыканта Lizer. Люди недовольны возрастным ограничением, которое регламентирует посещение обоих концертов. Люди также сообщают, что исполнители используют нецензурную лексику и пропагандируют аморальное поведение.

«На концерт собираются пойти 12-летние дети, в том числе моя сестра. Я недоволен этим. У них что песни, что видео аморальные. Когда я смотрел, мне стыдно было, что у нас такие подростки. Например, в одной песне упоминается, что передозировка – это не страшно, может быть, ты в результате попадешь в рай. Я в шоке!» – рассказал благовещенец, чья сестра собралась пойти на концерт группы «Френдзона».

Он добавил, что в песнях музыкальная группа использует мат, пропагандирует употребление алкоголя и сигарет. «Стоит посмотреть видео "Бутылочка" и "Девственница". Там открытый призыв: мальчикам можно с мальчиками, девочкам с девочками, однополые отношения пропагандируются в открытую, употребление алкоголя, нецензурные жесты. Что будет на концерте, страшно представить. Я штудировал интернет и увидел, что их концерт уже запретили в Краснодарском крае», – негодует мужчина.

Концерт группы «Френдзона» в Благовещенске запланирован на 16 декабря. Артисты должны выступить в одном из городских баров. Цена билета варьируется от 1 000 рублей и выше. «Просто любой ребенок, у которого еще даже паспорта нет, может купить билет. Созванивался с администратором клуба, мне говорят, что ограничение 16+. Тут же звонит знакомая, ей говорят, что ограничение 12+. Вчера моя жена звонила, ей вообще ничего не сказали, говорят, что не могут такую информацию предоставить», – добавил благовещенец.

Еще одна жительница областного центра требует изменить возрастное ограничение для концерт исполнителя Lizer. Он должен выступить в том же баре, что и «Френдзона», через пару дней, 25 октября. Своей 13-летней дочери женщина уже запретила посещать концерт музыканта.

«Когда я узнала, что она собралась на его концерт, выяснила, что он будет проходить в баре. Я позвонила туда, думала, что они уберут алкоголь, но сказали, что бар будет работать по-прежнему. А где гарантия, что моему ребенку не продадут алкоголь, сигареты, кальян? Потом я зашла на сайт музыканта, чтобы выяснить, кто он. Прочитала тексты его песен и ужаснулась. Там маты, призывы к суициду. В одной из песен он поет: "Я швырну в свою мать... пойду спрыгну с крыши". Я считают, что это настрой детей на суицид. Это аморально. Несовершеннолетние защищены по ФЗ № 436 "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Почему мы закрываем кадры алкоголя и курения по телевизору, но допускаем такие концерты в нашем городе», – высказалась она.

Женщина сообщила, что обратились к уполномоченному по правам ребенка в Амурской области.

«Меня возмутило, что он будет распространять такие песни. Страшно за своего ребенка и других детей. А они от этих песен балдеют. Я не за отмену концерта, это свобода выбора каждого, но пусть хотя бы поставят ограничение 18+», – подытожила неравнодушная горожанка.

В заведении, где планируется выступление артистов, сообщили, что бар на время концертов будет закрыт, а информация о возрастном ограничении 12+ недостоверна.

«Ограничение на билете 16+. Мы не организаторы концерта, он будет проходить на нашей площадке. Мы выступаем как арендное помещение. У нас в баре определенные браслеты: для посетителей до 21 года – синие, человек на баре не может ничего купить, кроме сока. Но в любом случае, алкоголь убирается с основной пирамиды», – прокомментировал сотрудник музыкального бара Игорь.