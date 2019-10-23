Хоккейный клуб «Амур» оштрафован за угрозы тренера в адрес арбитра

Главный тренер хабаровского хоккейного клуба «Амур» Александр Гулявцев заработал крупный штраф для своей команды. Во время игры 21 октября он пообещал главному арбитру Виктору Гашилову сжечь его машину, причем в Перми. Они оба из этого города.

Как сообщает «Эхо Москвы», тренер после матча объяснил, что на самом деле у него с земляком прекрасные отношения, хотя он даже не знает, на какой именно машине ездит в Перми Гашилов.

Но Континентальную хоккейную лигу эти объяснения не устроили. Клуб заплатит 300 тысяч рублей штрафа за красноречие своего тренера, который нарушил спортивный регламент КХЛ. Согласно этому регламенту, запрещено оскорблять судей и угрожать им физической расправой и иными противоправными действиями.