В Приамурье усилят контроль за состоянием жилья, предназначенного для детей-сирот

Минсоцзащиты разработало правила, которые позволят усилить меры по сохранению жилья, закрепленного за детьми-сиротами. Об этом заявила министр Наталья Киселева.

Ежегодный прирост численности детей-сирот, нуждающихся в жилье, составляет в среднем 500 человек. При этом очередь растет и по причине снижения количества жилья, закрепленного за данной категорией граждан: с 2015 по 2019 годы снижение составило 30 % – с 1 019 до 689 помещений.

Этот вопрос был поднят на рабочем совещании в региональном правительстве под председательством первого зампреда Татьяны Половайкиной. Как отметила министр социальной защиты населения Амурской области Наталья Киселёва, соответствующий реестр жилья детей-сирот был сформирован в 2018 году после проведенной инвентаризационной работы. Согласно этому реестру, по состоянию на 1 октября 2019 года за 906 детьми-сиротами закреплено 689 жилых помещений, из них в неудовлетворительном состоянии находятся 39 домов и 7 квартир.

Начиная с 2018 года, министерством ежеквартально проводится мониторинг по сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами. В 2019 году состоялись выборочные проверки в семи территориях (городах Зея, Шимановск, Свободный, Циолковский, Зейском, Константиновском и Ромненском районах). Итоги проверки показали, что информация, которая ежеквартально направляется органами местного самоуправления в министерство социальной защиты, не всегда соответствует действительности, также имеют место факты бездействия ОМСУ в отношении жилья, находящегося в неудовлетворительном состоянии.

«Так, в ходе проверки в Свободном жилое помещение, закрепленное за сиротой 16 лет, фактически отсутствовало, до настоящего времени не приняты меры по включению сироты в список. В Зейском районе выявлено, что окна и двери жилого дома выбиты, жилое помещение, за которым закреплены три несовершеннолетних, находится в полуразрушенном состоянии. Есть и другие примеры. В Шимановске специалисты отметили не только хорошее состояние жилых домов (квартир), но и отсутствие долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг. Обеспечена сохранность жилых помещений в ЗАТО Циолковский и Константиновском районе», – сообщила Наталья Киселёва.

Во многом состояние жилья детей-сирот зависит от отношения органов местного самоуправления. Власти на местах должны регулярно проводить плановые проверки состояния жилья, закреплённого за детьми-сиротами, предпринимать меры по сдаче под найм указанных жилых помещений. До конца текущего года министерством социальной защиты населения планируются провести контрольные мероприятия по сохранности закрепленных жилых помещений в 5 муниципальных образованиях, в том числе в Благовещенске, Архаринском, Бурейском, Серышевском и Тамбовском районах.

Также министр озвучила ряд предложений в адрес глав органов местного самоуправления районов и городских округов. Должны быть приняты исчерпывающие меры по сохранности жилья, закрепленного за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, недопущению образования долгов за жилищно-коммунальные услуги. До 15 ноября руководители территорий должны обеспечить функционирование межведомственных комиссий по сохранности жилых помещений с привлечением в ее состав специалистов Госстройнадзора. До 2 декабря должны быть сформированы графики обследования данными комиссиями жилых помещений с заполнением контрольных форм сохранности. В этот же срок от глав ждут предложений по заключению договоров доверительного управления на жилье, свободное от проживания.

По информации правительства региона, на 1 октября на территории Амурской области проживает 4 792 ребенка-сироты, из них в замещающих семьях проживает 4 005 детей, в социальных и образовательных учреждениях области – 787 человек. Из 4 792 детей-сирот только за 906 закреплены жилые помещения.