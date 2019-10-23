В благовещенском бассейне «Надежда» ребят тренирует участник Олимпийских игр

Фото: министерство по физкультуре и спорту Амурской области

В Амурскую область приехал мастер спорта международного класса, участник Олимпийских игр в Сеуле Михаил Зубков. Он проводит тренировки для юных пловцов в благовещенском бассейне «Надежда».

За 9 месяцев 2019 года благовещенские пловцы завоевали 18 наград разного достоинства. Михаил Зубков считает, что вырастить будущих чемпионов можно в любом городе. Главное – желание и грамотная тренерская работа.

«Дети умеют слушать, а если они умеют слушать, мы можем нанизывать какие-то знания. Я практически сейчас не трачу время на какие-то дисциплинарные моменты, на привлечение внимания спортсменов. В этом немалая заслуга тренеров», – поделился тренер.

В Амурскую область Михаил Зубков приезжает с 2011 года, уже в третий раз. В этом году в Благовещенске он проведет две недели. Первую – занимался с ребятами постарше. Сейчас – с теми, кто только делает первые шаги в плавании. Всего с чемпионом позанимаются более 50 юных пловцов.

«Нужно, чтобы локоть выше был и чтобы мы не разворачивали голову слишком сильно, иначе рука, которая лежит на поверхности будет сильно тонуть – это очень замедляет скорость плавания. Мы обычно плаваем, наплываем, а здесь мы больше упражнения делаем. Здесь больше техника тренируется», – рассказала участница мастер-класса Оксана Кучикина.

Михаил Зубков считает, что надо с самого начала приучать спортсменов к выполнению техники по-взрослому, тогда к моменту расцвета правильные движения войдут в привычку. Полезно спортсменам и взглянуть на себя со стороны.

«У нас был день видеосъемок, и мы сделали съемки спортсменов с различных ракурсов, в том числе и под водой. С завтрашнего дня мы начнем собеседования со спортсменами, чтобы они посмотрели на себя со стороны. Иногда спортсмен слышит тренера, но он не совсем способен понять, что от него хотят. Когда он видит это наглядно, он потом уже может больше концентрироваться для улучшения техники плавания», – объяснил тренер.