Котельные Благовещенска оснастили термороботами

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В декабре 2018 года котельные Благовещенска начали оснащать термороботами. Это оборудование получили 11 муниципальных котельных.

Котельные, получившие термороботы, раньше использовали в качестве топлива мазут, а теперь работают на угле. И применение новой техники позволяет полностью контролировать процесс горения угля, сократить количество вредных выбросов в атмосферу.

Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, в августе 2019-го был получен постоянный допуск котельных в эксплуатацию. Осенне-зимний отопительный период начали уже с автоматизированным оборудованием.

По информации «Амурских коммунальных систем», благодаря новшеству, система теплоснабжения стала надежнее: управление режимами насосов уменьшает силу гидроударов в тепловой сети, что, в свою очередь, уменьшает количество порывов на сетях. Использование в качестве топлива угля намного экологичнее, так как вредных выбросов в атмосферу от данного вида топлива значительно меньше, чем от мазута. Также в результате проведенной модернизации один человек может следить за работой сразу всех автоматизированных объектов теплоснабжения.