В Благовещенске расскажут о роли библиотеки в развитии искусственного интеллекта и робототехники

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В Благовещенске с 29 октября по 1 ноября пройдет профессиональной конвент «Погружение» для специалистов библиотечного дела. Участие уже подтвердили эксперты библиотечного сообщества из Москвы, Астраханской области, Красноярского и Приморского краев. Все мероприятия пройдут на базе молодежной библиотеки им.Чехова.

В рамках конвента запланировано обучение библиотекарей со всей Амурской области новым формам и методам работы в современном библиотечном пространстве.

О роли библиотеки в мире искусственного интеллекта и робототехники расскажет доцент кафедры библиотечно-информационных наук Московского государственного института культуры Вадим Степанов (г. Москва).

Опытом использования нетрадиционных практик продвижения чтения поделится генеральный директор Издательского консалтингового центра «Современная библиотека», главный редактор журнала «Современная библиотека» Любовь Казаченкова (г. Москва).

Еще одним гостем конвента станет профессор кафедры библиотечно-информационной деятельности Московского государственного лингвистического университета Александр Мазурицкий, который расскажет о взаимодействии библиотеки и органов власти и не только.

Профессиональный конвент «Погружение» будет очень насыщенным, но главное, он позволит благовещенским и амурским библиотекарям расширить свои возможности и узнать новые тенденции развития библиотечного дела в стране.

На профессиональном конвенте 31 октября состоится презентация первой в Амурской области модельной библиотеки, которая откроется на базе «молодежки» им. А.П. Чехова (ул. Комсомольская, 3) в рамках национального проекта «Культура».