Благовещенский участковый попросил суд прекратить уголовное дело против женщины, ударившей его

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении амурчанки, которая ударила полицейского, будучи пьяной. Женщине грозило лишение свободы на срок до 5 лет.

По информации следствия, в июне 2019 года участковый уполномоченный МО МВД России «Благовещенский» по заданию дежурного отправился в квартиру, где между соседями произошел конфликт. Он показал женщине свое служебное удостоверение и начал ее опрашивать. Жительница Благовещенска вела себя агрессивно, выражалась нецензурно, а затем «со значительной силой нанесла два удара ногой по ноге» полицейского.

В результате в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи «Применение насилия в отношении представителя власти». Амурчанке грозило лишение свободы на срок до 5 лет.

Однако участковый обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела в отношении благовещенки в связи с тем, что она загладила причиненный вред, и они примирились. Судья постановил прекратить уголовное дело, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.