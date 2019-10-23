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23октября
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сегодня, 12:31 5

Благовещенский участковый попросил суд прекратить уголовное дело против женщины, ударившей его

Благовещенский участковый попросил суд прекратить уголовное дело против женщины, ударившей его
Фото: pixabay.com

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении амурчанки, которая ударила полицейского, будучи пьяной. Женщине грозило лишение свободы на срок до 5 лет.

По информации следствия, в июне 2019 года участковый уполномоченный МО МВД России «Благовещенский» по заданию дежурного отправился в квартиру, где между соседями произошел конфликт. Он показал женщине свое служебное удостоверение и начал ее опрашивать. Жительница Благовещенска вела себя агрессивно, выражалась нецензурно, а затем «со значительной силой нанесла два удара ногой по ноге» полицейского.

В результате в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи «Применение насилия в отношении представителя власти». Амурчанке грозило лишение свободы на срок до 5 лет.

Однако участковый обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела в отношении благовещенки в связи с тем, что она загладила причиненный вред, и они примирились. Судья постановил прекратить уголовное дело, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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#закон #криминал #суды

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    загладила? ногу)))

  • Смоленский

    Смоленский
    1 час назад

    женщина отблагодарила натурой

  • Ян80

    Ян80
    6 минут назад

    Поступок нормального мужчины. Не стал женщину наказывать, хотя по закону имел право

  • Ветерок100

    Ветерок100
    5 минут назад

    ну вот. все теперь будут мучиться вопросом. как она загладила причиненный вред?. каким способом?

  • ay

    ay
    42 секунды назад

    На...молила?

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