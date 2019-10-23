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23октября
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сегодня, 12:18 7

В России стало больше семей со средствами только на одежду и еду

В России стало больше семей со средствами только на одежду и еду
Фото: pixabay.com

Доля российских семей, чьих финансов хватает на покупку еды и одежды, а на товары длительного пользования (компьютер, холодильник, стиральная машина, мебель и так далее) – уже нет, увеличилась в 2019 году. Это следует из данных Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за первый и второй кварталы текущего года.

В первом квартале 2019 года денег на еду и одежду хватало 49,2 % российских семей, что оказалось на 0,2 процентного пункта больше соответствующего показателя предыдущего года. Во втором квартале их доля продолжила расти и составила уже 49,4 %, что на 0,6 процентного пункта выше, чем годом ранее, и превосходит результат первого квартала, пишет РБК.

Таким образом, доля российских семей, сообщивших, что у них нет финансовой возможности приобретать товары длительного пользования, а денег хватает только на еду и одежду, растет в текущем году уже два квартала подряд как в поквартальном, так и в годовом выражении.

Вместе с тем доля домохозяйств, которые могут позволить себе еду, одежду, товары длительного потребления, но покупка автомобиля, квартиры или дачи вызывает затруднения, также увеличилась в 2019 году: в первом квартале – на 1,9 процентного пункта, до 31,7 %, а во втором – на 2 процентных пункта, до 32,6 %.

Это положительная тенденция, утверждают в Росстате: перераспределение происходит за счет сокращения доли наименее обеспеченных групп населения и их перехода в группы с более высокими доходами.

Категория домохозяйств, сообщивших, что их доходы полностью уходят на приобретение продуктов питания и одежды, остается самой многочисленной, следует из данных госстатистики. Самая высокая доля респондентов, которые не могут позволить себе товары долговременного пользования, – среди семей, состоящих только из неработающих пенсионеров (58,8 %), многодетных семей (56,1 %) и неполных семей (53,9 %), следует из данных за второй квартал.

В региональном разрезе самая высокая доля семей, которым денег хватает только на еду и одежду, зафиксирована в Ингушетии (78,8 %) и Чувашии (70,6 %), а также в Ненецком автономном округе (69,7 %) и Краснодарском крае (69,2 %).

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#финансы

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Комментарии
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  • Смоленский

    Смоленский
    1 час назад

    продолжайте голосовать за Единую Россию

  • икс7

    икс7
    1 час назад

    Главное чтобы стабильность была, чтобы путин с дружками продолжали жировать, а всё остальное не важно.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    50 минут назад

    Ну ни парадокс ли получается?! Реальная зарплата (пенсия) у населения "растёт" с завидным постоянством, а количество семей со средствами только на одежду и еду продолжает увеличиваться (при чём быстрее).

  • Смоленский

    Смоленский
    47 минут назад

    да потому что повышение благосостояния нам рисует статистика-а по факту ж...

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    16 минут назад

    как в анекдоте, у нас в семье трехразовое питание....понедельник,среда, пятница...

  • Саймон

    Саймон
    7 минут назад

    Песков в шоке!!!

    Сказал, что опять не правильно посчитали. Ждем пересчета по заказу кремля.

    P.S. отличная методика применяется в России: не нужно ничего делать, ничего развивать. Нужно просто правильно манипулировать цифрами и ВСЕ!

  • Саймон

    Саймон
    5 минут назад

    Смоленский

    продолжайте голосовать за Единую Россию



    А за кого голосовать?

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