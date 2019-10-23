В Амурском отделении ПФР рассказали, как продать жилье, купленное за счет маткапитала

На горячую линию отделения Пенсионного фонда по Амурской области регулярно поступают вопросы о возможности продажи недвижимости, купленной с использованием средств маткапитала. Такие сделки законом не запрещены при соблюдении определенных условий. Главное при этом – учесть имущественные интересы детей.

Купленная за счет средств маткапитала собственность считается совместной, то есть делится между всеми членами семьи, независимо от их возраста. К членам семьи относятся супруг и все дети владельца сертификата (рожденные и усыновленные).

Продажа имущества, собственником которого являются дети, по мнению органов опеки, должна гарантировать им другие, достойные условия для проживания. И если речь, к примеру, идет о приобретении более просторной квартиры, разрешение на продажу опека дает.

«Все сделки с жилплощадью, купленной с привлечением маткапитала, подчиняются тем же нормам и правилам, что и с любым жильем, в числе собственников которого имеются дети, не достигшие 18 лет. Основным условием в сделках, связанных с приобретением жилья с использованием материнского капитала, является оформление его в собственность всех членов семьи владельца сертификата, к которым относятся супруг и дети. В дальнейшем продать его возможно только с разрешения органов опеки. А если выделение членам семьи долей не было осуществлено, то при продаже такого жилья уже подключаются органы прокуратуры, а в отдельных случаях и правоохранительные органы, – рассказала Наталья Белякова, начальник отдела социальных выплат ОПФР по Амурской области.

То есть квартиру, купленную на средства материнского капитала, можно продать только с разрешением органов опеки на проведение сделки.