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23октября
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сегодня, 11:30 0

В Ивановке росгвардейцы поймали несовершеннолетнего с наркотиком

В Ивановке росгвардейцы поймали несовершеннолетнего с наркотиком
Фото: pixabay.com

В селе Ивановка наряд вневедомственной охраны амурского управления Росгвардии задержал подозреваемого в совершении наркопреступления. Около 11 часов дня правоохранители заметили молодого человека с черным пакетом в руках. При виде патрульного автомобиля он попытался скрыться во дворах.

Мужчину задержали. В ходе беседы была установлена личность гражданина. На вопрос о содержимом пакета молодой человек 2002 года рождения пояснил, что в нем находится дикорастущая конопля. Позже прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы изъяли пакет с растительной массой с резким характерным запахом.

Изъятое вещество направлено на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 228 УК РФ.

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