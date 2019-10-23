В Тынде решено закрыть газету «Авангард», издававшуюся с 1937 года

Мэр Тынды Марина Михайлова приняла решение о прекращении выпуска муниципальной газеты «Авангард». Распоряжение об этом размещено на официальном сайте городской администрации. Газета, которая издавалась со 2 ноября 1937 года, прекратит существование с 25 октября 2019 года.

Решение о закрытии «Авангарда» администрация Тынды связывает с систематическим нарушением редакцией договора от 25 июля 2012 года, положений действующего законодательства о СМИ, пишет газета «БАМ». Кроме того, мэрия с начала работы Тындинской городской думы седьмого созыва больше не обладает полномочиями по учреждению СМИ.

Газета «Авангард» на протяжение всей своей истории публиковала официальные документы органов местного самоуправления, оставаясь изданием сначала Тындинского горкома КПСС, а после – администрации Тынды. В 70-е и 80-е годы прошлого века газета выходила многотысячным тиражом, в последние годы он был невелик. В основном в «Авангарде» размещались постановления администрации Тынды, решения городской думы.

Отмечается, что более 10 лет газету издавало муниципальное предприятие «Тындинская типография». Нынешний мэр Марина Михайлова в разные годы сама работала в «Авангарде» – сначала как главный редактор газеты, а после – как директор Тындинской типографии.

Марина Михайлова пообещала ИА «Амур.инфо» прокомментировать ситуацию позже.