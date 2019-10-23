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23октября
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сегодня, 11:15 8

В Тынде решено закрыть газету «Авангард», издававшуюся с 1937 года

В Тынде решено закрыть газету «Авангард», издававшуюся с 1937 года
Фото: gazeta-bam.ru

Мэр Тынды Марина Михайлова приняла решение о прекращении выпуска муниципальной газеты «Авангард». Распоряжение об этом размещено на официальном сайте городской администрации. Газета, которая издавалась со 2 ноября 1937 года, прекратит существование с 25 октября 2019 года.

Решение о закрытии «Авангарда» администрация Тынды связывает с систематическим нарушением редакцией договора от 25 июля 2012 года, положений действующего законодательства о СМИ, пишет газета «БАМ». Кроме того, мэрия с начала работы Тындинской городской думы седьмого созыва больше не обладает полномочиями по учреждению СМИ.

Газета «Авангард» на протяжение всей своей истории публиковала официальные документы органов местного самоуправления, оставаясь изданием сначала Тындинского горкома КПСС, а после – администрации Тынды. В 70-е и 80-е годы прошлого века газета выходила многотысячным тиражом, в последние годы он был невелик. В основном в «Авангарде» размещались постановления администрации Тынды, решения городской думы.

Отмечается, что более 10 лет газету издавало муниципальное предприятие «Тындинская типография». Нынешний мэр Марина Михайлова в разные годы сама работала в «Авангарде» – сначала как главный редактор газеты, а после – как директор Тындинской типографии.

Марина Михайлова пообещала ИА «Амур.инфо» прокомментировать ситуацию позже.

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#Тында

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Комментарии
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  • physic1

    physic1
    3 часа назад

    женская мстя?

  • pacificstrong

    pacificstrong
    3 часа назад

    очень хочется Михайлову послушать. Закрывать старейшую газету Тынды.. эх..

  • Landyush

    Landyush
    3 часа назад

    вот бы еще районные газеты действительно были бы интересными. И проблема не в самих районках, за которые обидно, а в журналистах, так сказать. В большинстве своем в районных газетах бездарные материалы, ничего общего с журналистскими не имеющие. и 90% - постановления, указы, приказы. Вопрос: зачем их содержать и выделять огромные деньги на содержание. Хороший пример районки - Зейские огни. Качественная газета районного уровня

  • Васёк

    Васёк
    2 часа назад

    Landyush

    Хороший пример районки - Зейские огни. Качественная газета районного уровня



    "Зейские огни" - не районная газета. Она позиционируется как газета города Свободного.

  • Смоленский

    Смоленский
    1 час назад

    наверно одни убытки

  • Myxira

    Myxira
    24 минуты назад

    Путин поручил продумать расширение ассортимента газетных киосков

    Согласно документу, кабмину и региональным властям при участии Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП) поручено "рассмотреть вопрос об актуализации нормативов минимальной обеспеченности населения продукцией периодических печатных изданий, в том числе в части, касающейся увеличения площади нестационарных торговых объектов, в которых осуществляется продажа печатной продукции".

    https://ria.ru/20190925/1559130025.html

    *** печатные издания, газетные киоски - в век интернета?!... вот АИ своевременно сориентировалось, а "Авангард", видимо, отстал...

  • Саймон

    Саймон
    19 минут назад

    Не мытьем, так катаньем.

  • ay

    ay
    8 минут назад

    Myxira

    Путин поручил продумать расширение ассортимента газетных киосков

    Согласно документу, кабмину и региональным властям при участии Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП) поручено "рассмотреть вопрос об актуализации нормативов минимальной обеспеченности населения продукцией периодических печатных изданий, в том числе в части, касающейся увеличения площади нестационарных торговых объектов, в которых осуществляется продажа печатной продукции".

    https://ria.ru/20190925/1559130025.html

    *** печатные издания, газетные киоски - в век интернета?!... вот АИ своевременно сориентировалось, а "Авангард", видимо, отстал...



    Энторнет забанят скоро. А газетки и в хозяйстве сгодятся - для кошачьих тубзалетов.

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