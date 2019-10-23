В Благовещенске после столкновения с большегрузом пикап упал на бок (видео)
В Благовещенске 23 октября произошло ДТП на пересечении улиц Гражданской и Островского. В 8 часов утра там столкнулись сразу три автомобиля. В аварии пострадали три человека.
Как рассказали в Амурской госавтоинспекции, на перекрестке столкнулись два автомобиля – Toyota Hilux Surf и Nissan Datsun. От удара «сурф» отбросило на проезжавший в это время мимо грузовой автомобиль. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.
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