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23октября
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сегодня, 11:10 1

В Благовещенске после столкновения с большегрузом пикап упал на бок (видео)

В Благовещенске после столкновения с большегрузом пикап упал на бок (видео)

В Благовещенске 23 октября произошло ДТП на пересечении улиц Гражданской и Островского. В 8 часов утра там столкнулись сразу три автомобиля. В аварии пострадали три человека.

Как рассказали в Амурской госавтоинспекции, на перекрестке столкнулись два автомобиля – Toyota Hilux Surf и Nissan Datsun. От удара «сурф» отбросило на проезжавший в это время мимо грузовой автомобиль. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Шоферюга

    Шоферюга
    2 часа назад

    На этом перекрестке постоянно аварии. Хоть бы лежачий полицейский кинули для дебилов, которые носятся по Островского и не видят знаки!

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