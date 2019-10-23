Историческое здание бывшей третьей горбольницы Благовещенска может стать гостиницей

Фото: Амур.инфо/Василий Романенков

В историческом здании Благовещенска на Уралова, 1, где располагалась третья горбольница, возможно, появится гостиница. Вместо корпусов постройки советского времени новый собственник может построить жилые дома.

Такие планы обсуждаются в компании ООО «Строймагнат Премиум», которая купила областное имущество за 264,1 миллиона рублей. Окончательное решение будет принято в следующем году, сообщила Амур.инфо Марина Дидаш, генеральный директор ООО «Строймагнат Премиум».

«Пока о планах рассказать не могу, потому что это коммерческая тайна. Возможно, там будет то, о чем вы сказали, но это все в планах. (…) Окончательное решение не принято», – пояснила Марина Петровна.

Фото: Амур.инфо/Василий Романенков

Как сообщало Амур.инфо, в октябре 2019 года здания бывшей третьей горбольницы были проданы с аукциона за 264,1 миллиона рублей. Учредителем компании, в собственность которой перешли строения, является Ли Эньцзин. Среди объектов есть памятник архитектуры – здание 1911 года постройки, в котором в начале ХХ века находилась больница общины сестер милосердия Красного креста.

На деньги, вырученные от продажи имущества, областные власти собираются отремонтировать пять детских поликлиник региона. Министерство здравоохранения готовит ПСД на ремонт лечебных учреждений в Райчихинске, Тынде, Константиновке, Зее и Свободном.