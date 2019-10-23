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сегодня, 11:00 12

Историческое здание бывшей третьей горбольницы Благовещенска может стать гостиницей

Историческое здание бывшей третьей горбольницы Благовещенска может стать гостиницей
Фото: Амур.инфо/Василий Романенков

В историческом здании Благовещенска на Уралова, 1, где располагалась третья горбольница, возможно, появится гостиница. Вместо корпусов постройки советского времени новый собственник может построить жилые дома.

Такие планы обсуждаются в компании ООО «Строймагнат Премиум», которая купила областное имущество за 264,1 миллиона рублей. Окончательное решение будет принято в следующем году, сообщила Амур.инфо Марина Дидаш, генеральный директор ООО «Строймагнат Премиум».

«Пока о планах рассказать не могу, потому что это коммерческая тайна. Возможно, там будет то, о чем вы сказали, но это все в планах. (…) Окончательное решение не принято», – пояснила Марина Петровна.

Фото: Амур.инфо/Василий Романенков

Как сообщало Амур.инфо, в октябре 2019 года здания бывшей третьей горбольницы были проданы с аукциона за 264,1 миллиона рублей. Учредителем компании, в собственность которой перешли строения, является Ли Эньцзин. Среди объектов есть памятник архитектуры – здание 1911 года постройки, в котором в начале ХХ века находилась больница общины сестер милосердия Красного креста.

На деньги, вырученные от продажи имущества, областные власти собираются отремонтировать пять детских поликлиник региона. Министерство здравоохранения готовит ПСД на ремонт лечебных учреждений в Райчихинске, Тынде, Константиновке, Зее и Свободном.

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#Китай #строительство #экономика

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Комментарии
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  • Смоленский

    Смоленский
    3 часа назад

    мизерная сумма за центр города

  • Leg

    Leg
    3 часа назад

    власти СОБИРАЮТСЯ сделать ремонт... даже если этот ремонт сделают, он обшарпается через пару лет. потом что продавать областные власти намеряны?

  • Смоленский

    Смоленский
    3 часа назад

    здание городское-а ремонтировать будут в области-ау Калита ты где?

  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Это проблема не местного масштаба, а общероссийская. Земля в РФ скупается иностранцами просто в огромных количествах, а все из-за бездарной политики государства. В том же Китае вся земля принадлежит государству, её можно взять только в аренду, частому лицу на 70 лет, компании на 50 лет, не зависимо от гражданства покупателя (иностранцам ограничения по территориям есть, не везде продают). В России земля продается в бессрочное пользование даже иностранцам в любом уголке страны.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 часа назад

    Смоленский

    здание городское-а ремонтировать будут в области-ау Калита ты где?



    Соглашусь. Были разговоры о переезде туда женской консультации на Зейской, и 2 детская поликлиника в стесненных условиях. Можно что-то построить/купить на эти деньги.

  • Дочь Самурая

    Дочь Самурая
    2 часа назад

    Уже всё китам чз подставные фирмы продали... бабки решают

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    какие-то интересы в Сирии отстаиваем? Мы россияне? или они Руководы? а земли свои с молотка...... ресурсы за границу, у нас только мусор от первичной обработки, китайцы с нами дружат))) только в своих интересах, чуть что случись не так, отвернуться как пить дать!!!!

  • ay

    ay
    1 час назад

    Noir

    Это проблема не местного масштаба, а общероссийская. Земля в РФ скупается иностранцами просто в огромных количествах, а все из-за бездарной политики государства. В том же Китае вся земля принадлежит государству, её можно взять только в аренду, частому лицу на 70 лет, компании на 50 лет, не зависимо от гражданства покупателя (иностранцам ограничения по территориям есть, не везде продают). В России земля продается в бессрочное пользование даже иностранцам в любом уголке страны.



    Новая Коммунистическая Революция ежели случится, то всё и расставит по местам. Надеюсь, переймут лучшее из китайского и отечественного опыта "красных" времён.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    45 минут назад

    Смоленский

    здание городское-а ремонтировать будут в области-ау Калита ты где?



    А это имущество города? Если да, то где наша Калита и как эти деньги туда перетекут? Тут растрата в чистом виде!



    Нега

    Охренеть... Там не меньше 15 000 квадратов , выходит 17 тыс.руб за квадрат. Копейки...



    И ещё один вопрос который задавала. Повторю



    ЛайКа

    Торговля недвигой идёт не на закупках и тут я профан(

    Можно ссыль на торги или откуда инфа?

  • Авантыч

    Авантыч
    24 минуты назад

    Noir

    Это проблема не местного масштаба, а общероссийская. Земля в РФ скупается иностранцами просто в огромных количествах, а все из-за бездарной политики государства. В том же Китае вся земля принадлежит государству, её можно взять только в аренду, частому лицу на 70 лет, компании на 50 лет, не зависимо от гражданства покупателя (иностранцам ограничения по территориям есть, не везде продают). В России земля продается в бессрочное пользование даже иностранцам в любом уголке страны.



    Всегда классно, брать отдельные примеры каждой страны.

    Всю Россию продали... боже как дальше жить.

    А еще в Китае есть цензура. Там даже пукнуть в сторону власти нельзя. Если ты недоволен, то смирись и работай по 10 часов за чашку риса.

  • us.2001

    us.2001
    21 минута назад

    В историческом здании Благовещенска на Уралова, 1, где располагалась третья горбольница, возможно, появится гостиница.

    Юбилейная,Зея и Дружба скоро накроются а тут еще одна гостишка )))

  • ay

    ay
    5 минут назад

    us.2001

    В историческом здании Благовещенска на Уралова, 1, где располагалась третья горбольница, возможно, появится гостиница. Юбилейная,Зея и Дружба скоро накроются а тут еще одна гостишка )))



    Не-не. Как откроют "канатку", так гостиницы заполнятся туристами из Поднебесной. "Москва переезжает в Нью-Васюки. Вместе с правительством" далее по тексту.

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