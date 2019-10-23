На Дальнем Востоке пресечена деятельность банды, на счету которой 17 убийств (видео)

В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении восьми бывших участников крупной организованной преступной группы «Ключевские». Они обвиняются в совершении ряда особо тяжких преступлений, в том числе убийствах и бандитизме. Следователи СКР собрали доказательства совершения бандитами убийств не менее 17 человек.

Как сообщает Следственный комитет России, банда «Ключевские» действовала на территории Забайкалья в течение 1995-2005 годов. Основными целями группировки были вооружённые нападения на граждан для установления криминального контроля банды, устранения её конкурентов, хищения имущества лиц, занимающихся коммерческой деятельностью.

Участники банды ввели свои порядки для предпринимателей на контролируемой ими территории. Кроме, того руководители преступной группировки активно продвигали в органы местной власти своих ставленников, способных лоббировать их интересы.

Руководил группировкой бывший секретарь комитета комсомола одного из читинских заводов Константин Ключевский. В кровавой деятельности банды принимали активное участие двое бывших депутатов: экс-депутат Читинской городской думы 45-летний Алексей Гуськов, которому инкриминируется совершение убийств шести человек, а также экс-депутат Читинской областной думы 45-летний Дмитрий Непомнящий, которому предъявлено обвинение в убийствах пяти человек.

Практически во всех случаях жертвами преступлений становились участники противоборствующих преступных группировок, а в 2005 году участники ОПГ «Ключевские» убили собственных руководителей – Константина Ключевского и Евгения Жарова, которых расстреляли из автоматов в центре Читы.

В двух случаях жертвами убийств стали предприниматели, которым бандиты задолжали крупные суммы денег. Еще двумя потерпевшими стали две 20-летние девушки, которых бандиты убили после мелкой ссоры, опасаясь, что девушки обратятся в правоохранительные органы.

В ходе расследования уголовного дела следователи изъяли находившееся на вооружении банды большое количество оружия и боеприпасов, в том числе два противотанковых гранатомета РПГ-26, пять гранат Ф-1, восемь тротиловых шашек, четыре автомата Калашникова, карабин СКС, револьвер «Наган», шесть пистолетов, переделанных из газовых и травматических для стрельбы боевыми патронами. Также изъято около 9,5 тысячи различных патронов, а также другие взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства. Кроме того, следователями обнаружены 50 паспортов и 30 водительских удостоверений людей, являвшихся жертвами преступлений.

Участники банды задержаны в ноябре 2017 года после проведенных региональными подразделениями СКР и МВД совместных следственно-оперативных мероприятий.

Максимальная санкция за указанные преступления предусмотрена в виде лишения свободы на 20 лет или пожизненного лишения свободы.

В настоящее время следственными органами расследование уголовного дела в отношении участников группировки по обвинению их в убийствах и бандитизме завершено и направлено в суд, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю