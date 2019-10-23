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23октября
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сегодня, 10:45 0

«Амурская правда» возглавила десятку лучших газет России

«Амурская правда» возглавила десятку лучших российских газет. Амурское издание победило в конкурсе «10 лучших газет России — 2018», учрежденном Союзом журналистов России совместно с журналом «Журналистика и медиарынок». «АП» – единственное издание с ДФО и Сибири, вошедшее в десятку.

Конкурс проводится в пятый раз. Кроме «Амурской правды» в тройку лидеров вошел «Беловский Вестник» города Белово Кемеровской области и издание «Вперёд» из города Батайска Ростовской области. Победители получат диплом и почетный знак «10 лучших газет России — 2018», который смогут размещать на первой полосе газеты и на сайте. Представители редакций-победителей будут привлекаться в качестве экспертов к участию в форумах союза.

«Любая здравомыслящая редакция скажет, что работает не ради наград — и это правда. Мы вообще редко участвуем в конкурсах — если честно, нам просто некогда. Мы и в этот раз чуть не опоздали с подачей конкурсных работ и документов. Спасибо организаторам, что придали нам ускорение. Такая профессиональная оценка — это мощный стимул для всего коллектива, который всегда верен профессии и столетнему бренду «Амурская правда». Мы рады и гордимся тем, что амурчане читают одну из лучших региональных газет в стране», – сказала главный редактор «Амурской правды» Елена Павлова.

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#конкурсы #СМИ

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