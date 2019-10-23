Глава Росавиации проверил ход работ по реконструкции Зейского аэропорта

Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько посетил Амурскую область с рабочим визитом. Он проверил ход работ по реконструкции Зейского аэропорта, провел совещание.

Подрядчик доложил о текущих этапах работ и заверил, что в конце июля 2020 года объект будет готов к сдаче.

«Мы сегодня посмотрели, какие этапы работ выполнены, оценили, какой объем предстоит еще выполнить, с тем количеством рабочих сил, работающих на данном объекте сегодня, есть некоторые опасения. На объекте вместо 70 рабочих должно сейчас работать 270-300 специалистов, иначе в сроки не уложитесь. Нужно вести работу не от объекта к объекту, а параллельно – для этого необходимо больше рабочих сил. Есть вид работ, который можно сейчас выполнять, – это сборка сооружений, фундамент которых уже смонтирован, можно вести сбор сэндвич-панелей, устанавливать окна, двери, кровлю. Это все можно делать и зимой. Тогда мы сможем рассчитывать, что подрядчик уложится к 20 июля будущего года. А пока мы видим дефицит рабочих сил у подрядчика, что грозит опять сорвать сроки ввода объекта, а это серьезная проблема», – цитирует Нерадько пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Александр Зеленин озвучил проблемные вопросы, связанные с отсрочкой ввода в эксплуатацию аэропорта города Зеи, внес предложение от правительства области:

«Зейский аэропорт – очень важный транспортный объект для Приамурья. Уже продолжительный период аэропорт закрыт для выполнения полетов самолетами малой авиации Ан-2. Пассажирские перевозки с населенными пунктами, расположенными на побережье Зейского водохранилища, осуществляются вертолетами Ми-8, что существенно дороже в сравнении с Ан-2, субъект несет дополнительные расходы. Мы готовы оказать поддержку и вести контроль за исполнением обозначенных подрядчиком этапов строительства».

Реконструкция Зейского аэропорта началась в 2015 году. Все работы должны были завершиться в течение двух лет. После реконструкции планировалось принимать самолеты типа Ан-2 и другие воздушные суда малой авиации. Долгострой продлился еще на три года, на сегодняшний день отставание от намеченного ввода в эксплуатацию объекта составляет 24 месяца.

Подводя итоги поездки, Александр Нерадько поддержал предложение министра о содействии в контроле за ходом реконструкции. Подрядчику дано поручение в недельный срок предоставить план выполнения работ в 2019 году и на следующий год до ввода объекта в эксплуатацию. А также предоставить информацию о привлечении дополнительных специалистов на объект в ближайшее время.

Фото: mintrans.amurobl.ru