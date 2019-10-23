Амурский губернатор: нужно принимать меры для снижения высокой смертности населения

В Амурской области за январь – август 2019 года умерло 7 461 человек. Это на 229 больше, чем за тот же период прошлого года. Решать проблему высокой смертности населения в регионе планируется в том числе за счет активизации работы по организации профосмотров. Об этом говорили на заседании правительства Амурской области.

Как рассказала министр здравоохранения региона Евгения Жарновникова, согласно законодательству, гражданин имеет право на ежегодный бесплатный профилактический медицинский осмотр, в том числе в рамках диспансеризации. Диспансеризация населения проводится в 2 этапа. Первый этап предусматривает общий медосмотр, а второй – дополнительное обследование и уточнение диагноза заболевания.

В Амурской области определены группы взрослого населения, в отношении которых проводится диспансеризация в 2019 году, проходят ее в следующем порядке: 1 раз в 3 года – граждане в возрасте от 18 до 39 лет и ежегодно – граждане от 40 лет и старше.

«Граждане могут пройти профилактические медосмотры и диспансеризацию в вечерние часы и субботу, а также гражданам обеспечена возможность дистанционной записи на приемы. При необходимости для проведения профосмотров и диспансеризации могут привлекаться медработники из организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь, то есть работники стационаров. Для проведения диспансеризации и профосмотров медорганизации осуществляют выездную работу по графикам, утвержденным главами районов области и министерством здравоохранения региона. Такая работа проводится в рамках деятельности выездной бригады "Онкопатруль", в состав которой входят специалисты медицинских организаций города Благовещенска», – рассказала Евгения Жарновникова.

За 9 месяцев 2019 года диспансеризацией охвачено 59,4 % от числа амурчан, подлежащих обследованию ежегодно.

«Это очень важный вопрос нашего здравоохранения, которому мы уделяем сейчас самое пристальное внимание. Нужно принимать все меры для снижения высокой смертности населения. Мы тщательно анализировали ситуацию, в итоге по каждому направлению есть набор действий. Это, в частности, покупка оборудования, обучение врачей. Но в основе должна лежать полноценная система профосмотров, профилактики заболеваний», – подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов.

О профосмотрах он написал и в своем инстаграм-аккаунте, подчеркнув, что по статистике, там, где охват регулярными профосмотрами больше, там меньше смертность. «Это должны быть профосмотры регулярные и добросовестные, не формальные, не для галочки, когда врач заполняет карту, не поднимая глаз на пациента. (…) Будем организовывать эту работу в поликлиниках. (…) Обязательно наведем в этом деле порядок», – сообщил губернатор.

Под публикацией подписчики Василия Орлова оставили больше 50 комментариев за несколько часов.

«Конечно, профилактика – основа здоровья. Но как быть, если в действительности нет врачей? А те, кто есть, в последний раз качественно учились еще в институте, ведь наших докторов никто не отправляет на хорошие курсы, в федеральные больницы и институты медицины. Та же проблема с диагностикой», – поделился своим мнением один из пользователей.

«В больницах не хватает оборудования и врачей, очереди и нервотрепка под каждым кабинетом! Врачи, уставшие от большого количества людей, осмотр формальный! Теперь вопрос ­– кому это надо? Трата времени, нервов и здоровья! Идея хорошая, но реализовать ее без полной реформы больниц и всего здравоохранения не получится», – считает другой амурчанин.

«Василий Александрович, вы еще в детских поликлиниках порядок наведите, пожалуйста. Это же невыносимо. Зайдите во 2-ую детскую, что на Зейской – Чайковского, особенно с утра, когда люди с детьми и кровь сдают и в очереди на прием сидят, и все это в маленьком, узком, душном коридоре. С талонами вечная нехватка. Придешь с утра, к обеду только выйдешь. На прием с больным ребенком прийти, нужно морально настроиться, а медосмотр добровольно пройти в таких условиях так и вовсе нет желания», – обратилась подписчица к главе региона.

Анализировать ситуацию с профосмотрами областные власти планируют регулярно в рамках заседаний правительства.