Благовещенка о переезде в Турцию: турецкие мужчины лучшие

Турция объята множеством легенд и мифов для россиян. Но экс-благовещенка Виктория рискнула и вышла замуж за турка. Чем отличается жизнь в Турции, нужно ли менять религию и как живут женщины в мусульманской стране – в нашем материале.

– Как познакомилась с мужем и решилась на переезд?

– Жить в Турцию, в Анталию, я со своей дочкой переехала в конце января 2015 года. С будущим мужем мы познакомились в отеле, типичная и стандартная история – курортный роман. Познакомились, общались, как друзья, а после случилось большое чувство, которое бывает только раз в жизни, я считаю. И ради такой любви можно и сменить страну, не меняя религию, как многие думают. Нет, я как была христианкой, так и осталась, ислам я не принимала. К жизни в Турции я была готова, так как уже знала некоторые нюансы жизни здесь, отдыхала несколько раз перед тем, как переехать окончательно. Переезд был осознанный. Я собиралась сначала дождаться окончания учебного года у ребенка в школе, но позже обстоятельства изменились, и мы уехали из России в январе. Будущий муж меня ждал, у нас была очень тонкая взаимосвязь, и я не видела смысла жить в Благовещенске.

Когда я сюда переехала, мы через две недели подали заявление в местный ЗАГС и расписались. Здесь так принято, что гражданским браком люди не живут, нужно сразу жениться. Через год сыграли свадьбу. Свадьбы проходят в несколько этапов: в два дня. В первый день прощание с родным домом (день хны), надевают алое платье и кафтан с золотыми нитями.

Голову покрывают красной вуалью. Так чтут традиции со времен османской империи. С моей стороны родственников не было, так как на тот момент мама и сестра еще не переехали. А со стороны мужа было очень много родни, около 300 человек, мы всех даже не смогли сосчитать.

На свадьбе очень много танцуют. После танца молодых все гости выстраиваются в очередь и дарят молодоженам деньги или золото. И что меня поразило: они не скрывают, сколько дарят. Все это фиксирует камера. Деньги и золото гости цепляют к небольшим булавочкам и вешают на жениха и невесту. Этот процесс очень тяжелый, почти 3 часа нам дарили подарки.

Гостей на свадьбе не кормят. На столе стоят только орешки, печеньки и безалкогольные газированные напитки. В конце мероприятия – огромный торт. Больше еды нет.

– Жизнь после переезда изменилась?

– Что-то изменилось, что-то – нет. По большей части я осталась такой же. Веру не меняла, об этом мы даже не разговаривали. Не меняла свои привычки, образ жизни. Все осталось так же. Где-то через три недели после переезда я уже вышла на работу.

– А разве женщинам в Турции можно работать?

– Да, конечно. Я работаю в отеле. Работа сезонная. Несколько месяцев тружусь без выходных. В конце октября работа заканчивается, и примерно полгода мы отдыхаем.

Многие думают, что в Турции женщины не работают – это не так. В глубинках да, женщины занимаются исключительно хозяйством. Но если взять, так сказать, развитую часть Турции, то все женщины работают. В основном в банках, больницах. Некоторые даже трудятся на фабриках, так как здесь развито фабричное производство.

Муж не против того, что я работаю. Понятно, что вдвоем прокормить семью легче. У нас никогда не было такого, чтобы муж запрещал работать или еще что-то. После переезда сразу нашла работу. Работу русскому можно найти легко, но график работы очень тяжелый для нас, привыкших к пятидневке. Полгода все работают, а потом полгода отдыхают и находятся в расслабленном состоянии. Знание русского языка везде приветствуется, особенно в туристической сфере.

– А гардероб пришлось сменить?

– Нет, это стереотип, что женщины должны ходить в парандже. Я как одевалась в России, так одеваюсь и в Турции. Многое зависит, конечно, от человека. Мы живем в туристической зоне, поэтому ношу и платья, и шорты, и майки. Ношу то, в чем мне комфортно ходить. Не стоит одеваться слишком откровенно, но я и в России не одевалась вызывающе. Единственное, сменила обувь, убрала каблуки из своей жизни совсем. Это меня устраивает на данный момент. Обувь на высоком каблуке надевала пару раз, когда ходили на свадьбы друзей.

– Тяжело изначально было общаться с мужем?

– Мой муж свободно говорит на русском языке, с ним трудностей не было никогда. Языковой барьер, конечно, был в начале. Не спорю, кому-то турецкий язык может показаться легким. Я знаю многих, кто переехал из России в Турцию, и им очень тяжело было осваивать турецкий. Наверное, если бы муж не говорил на русском, я бы выучила язык быстрее. Но так как большую часть времени мы говорим именно на русском, поэтому так. Я знаю турецкий, но не в совершенстве.

– А не было к тебе пренебрежения со стороны родственников мужа или друзей?

– Совсем нет. В семье мужа меня и мою дочь приняли очень хорошо. Турки – гостеприимные люди. Семья мужа называет и меня, и мою дочь – дочками. У нас не было такого, чтобы на меня смотрели как на белую ворону.

Отношение к русским после 2015 года, когда был сбит русский самолет и в Турцию был годовой запрет на въезд русских, изменилось. Здесь целый сезон не было русских, конечно, экономика очень сильно пострадала. Вообще, в Турции любят русских и уважают. Много отелей, в которых принимают в основном русских туристов, я работаю в одном из них. Жители Турции тоже останавливаются у нас, но 90 % – россияне. За счет русских туристов здесь многое держится. Не только отели, но и кафе, рестораны, магазины, ювелирки. Вообще в целом в Турции все держится на туристах.

– А как с климатом и кухней?

– Климат для меня стал и плюсом, и минусом. Здесь всегда солнышко и тепло, но русской снежной зимы мне не хватает. Сейчас, например, температура 30 градусов. Теплый сезон длится с начала апреля до середины ноября. Зимой температура 10-15 градусов, ходим в легких курточках и кардиганах. Иногда в феврале загораем, многие купаются, но я не очень люблю.

Турецкая кухня нравится, чем-то даже похожа на нашу. В ней преобладают овощи и бобовые. Некоторые блюда турецкой кухни я освоила и готовлю, а так у нас смешанная русско-турецкая кухня. Муж ест все блюда, что я готовлю, но особенное ему понравился борщ, который он называет красный салат (смеется). Русские супы сложные. Когда приезжали его родственники, им очень понравились домашние пельмени и супы, в которых есть картошка, морковка, капуста, лук. Для них это дико, так как их супы кремовые и в них 1-2 ингредиента.

Свинины в стране нет, понятное дело, но есть говядина, которая довольно дорогая. Чаще готовим из курицы. Постоянно на столе баклажаны, помидоры, кабачки. Много сладкого, но я не ем, для меня слишком приторное. Они добавляют много меда, это их особенность.

– Ты уже получила гражданство?

– Пока еще нет. Гражданство здесь получают если ты выходишь замуж или при покупке недвижимости. Есть и другие пункты, но это основные. Если по замужеству, то в течение нескольких лет рассматривают и дают. Мое гражданство еще находится на рассмотрении, потому что проверяют различные комиссии, в том числе ищут фиктивные браки. Зимой уже должен прийти ответ. У меня будет два гражданства: российское и турецкое.

– В чем отличие замужества за русским и за турком?

– Если говорить про семейные ценности, они намного сильнее развиты, чем в России. Чтобы ни говорили про турецких мужчин, в первую очередь это хорошие семьянины и отцы, которые готовы на все ради своей семьи. Многие говорят, что турецкие мужчины любят русских женщин – да, это так. Но большинство никогда не позволит себе сделать женщине плохо или больно. За 4 года здесь я поняла, что турецкие мужчины самые лучшие.

– В Россию собираетесь?

– В Россию пока не собираемся, если только через год. Не так давно я родила, у нас маленький ребенок, перелет с которым перенести сложно. Муж был в Москве несколько раз, но на Дальнем Востоке не был. В планах, конечно, посетить родные края, показать местную природу, проведать дальних родственников. Мама и сестра переехали сюда, ко мне в Турцию.

– Чем тебя удивила жизнь в Турции?

– Турция – светское государство, в котором живут мусульмане. Здесь нет правил по поводу одежды. Конечно, все зависит от человека в первую очередь. Некоторые женщины чтут традиции и носят закрытый тип одежды, но большинство уже отошло от этого. Женщины равны в правах с мужчинами. Есть районы, где традиции на первом месте, но это далеко от центра, в котором кипит туристическая жизнь.

Не все могут здесь прижиться и начать новую жизнь. Прежде всего это и языковой барьер, и культура, и менталитет. Сама бы я сюда переехать не смогла, наверное, так как жить одному русскому среди турков сложно. Но если рядом надежное мужское плечо, то море становится по колено.