В Благовещенске пропал пожилой мужчина

В Благовещенске идут поиски пропавшего мужчины – 77-летнего Михаила Соломоновича. Информация об этом поступила в редакцию ИА «Амур.инфо». Сведения в телефонном разговоре подтвердил сын Михаила, Семен.

Благовещенец пропал 22 октября. Он был одет в серую ветровку, как на фотографии.

«Поехал прогуляться и домой не вернулся», – рассказал Семен. И добавил, что отец дезориентирован, может находиться в подъезде или сидеть на лавочке.

В МО МВД России «Благовещенский» агентству сообщили, что 22 октября поступило заявление от родственников мужчины. Полицейские устанавливают его местонахождение.

Всех, кто может помочь в поисках Михаила Соломоновича, просят позвонить по телефону 8-924-672-22-83 (Семен) или связаться с полицией.