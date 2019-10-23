Самым хвастливым городом России назван Сочи: обзор прессы

За чертой бедности в России живет почти 21 миллион человек; предприниматель использовал видеозапись ограбления своего магазина в качестве рекламы; СМИ пишут о возможном подорожании гречки. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

«Российская газета», ссылаясь на данные Росстата, сообщает, что доля российских семей, чьих доходов хватает только на еду и одежду, выросла в текущем году до 49,4 %. Рост произошел за счет сокращения доли самых бедных россиян, которым денег хватает только на еду. То есть в целом мы стали несколько богаче. Очень бедные стали просто бедными.

В первом квартале 2019 года уровень бедности в стране вырос до 14,3 % против 13,9 % за аналогичный период минувшего года. Как выяснил Росстат, из-за снижения реальных доходов и роста цен на продукты за чертой бедности оказался почти 21 миллион человек.

Напишут же такое

И еще о статистике. В «Известиях» меня заинтересовала статья об очередном исследовании «Левада-центра». Из него следует, что почти 60 % россиян считают, что совершенно не могут повлиять на происходящее в стране. А более 40 процентов заявили, что не могут повлиять на события в своем городе или районе. Но не эти цифры меня поразили: кого сегодня удивишь тем, что у нас умеют подавлять несогласие – советский опыт еще жив и даже процветает. Нет, меня поразило, что более 60 % респондентов заявили о своем большом, главенствующем влиянии в семьях! Вот это по-нашенски, вот дома – мы… В этом месте я поставил многоточие и переключился на другую газету.

Вам статья

О чем можно прочитать в другой газете, если она – «Панорама»? Здесь о том, что американская компания Coca-Cola планирует расширить ассортимент своих напитков. Руководство компании всерьез раздумывает над тем, чтобы делать газировку на основе марихуаны. Это, по мнению аналитиков, сделает продукцию более «модной». Как сообщают в компании, в производстве напитков они собираются использовать одно из многочисленных веществ, что содержится в конопле. Пишут, что оно не вызывает ни зависимости, ни наркотического опьянения. И вот я подумал: а на кой тогда это самое вещество добавлять?

Летят утки

Некий предприимчивый американец использовал видеозапись ограбления своего магазина для увеличения количества покупателей. Камера зафиксировала злоумышленника, который сначала ходил возле помещения, дергал ручку дверей, надеясь открыть их, а потом взял булыжник и, разбив окно, унес продукты, в частности, копченое мясо.

Хозяин магазина быстренько смонтировал ролик со слоганом: «Потому, что вкусно» и разместил в интернете и на местном телевидении. В магазине – очереди.

На посошок

Пропустив заметку «Мира новостей» о грядущем возможном подорожании гречки (оно может составить от 20 до 50 % – все-таки неурожай), я остановился на очередном исследовании (сегодня у нас негласный день статистики). Рассказывается об определении самого «хвастливого» города – то есть города, жители которого чаще других делятся своими успехами с другими, подчеркивают свои заслуги, называют в числе друзей и близких знакомых власть имущих и прочее, прочее. Нет-нет, это не Благовещенск, что вы, у нас-то чем хвастать – космодром и тот в стороне. Самым «хвастливым» городом назван Сочи!

Понимая, что вряд ли это как-то повлияет на ваш сегодняшний настрой и семейные отношения, завершаю обзор.