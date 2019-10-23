Стало известно, на сколько вырастут зарплаты бюджетников в 2020 году

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Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4 %. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

«Бюджет составлен таким образом, чтобы инфляционный налог не съедал заработную плату, пенсию, наши сбережения. Рост заработной платы бюджетников на следующий год составит 5,4 %, а рост инфляции по прогнозам на следующий год мы предполагаем на уровне от трех до четырех процентов», – цитирует Силуанова РИА Новости.

Министр отметил, что в бюджетной сфере за последние шесть лет произошел существенный скачок роста зарплат.

«Сегодня врач должен получить и получает в среднем две средние заработные платы по региону, учитель должен получать по средней заработной плате. Именно такие пропорции заложены в бюджете», – резюмировал Антон Силуанов.

Госдума рассмотрит проект бюджета в первом чтении 23 октября.

В мае 2012 года Владимир Путин поручил за шесть лет увеличить средние зарплаты учителей, социальных работников, младшего и среднего медицинского персонала до 100 процентов от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников – до 200 процентов. В февральском послании Федеральному собранию президент потребовал сохранить достигнутые показатели.

В сентябре вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие президентского указа, 1 октября 2020 года проиндексируют зарплаты на 3,8 процента.