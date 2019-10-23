Одобрен эскизный проект ракеты для полетов на Луну с космодрома Восточный

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Научно-технический совет Ракетно-космического центра «Прогресс» одобрил эскизный проект ракеты-носителя сверхтяжелого класса, которую планируется использовать для полетов к Луне. Специалисты провели анализ основных вариантов создания ракеты, обосновали ее технический облик и ключевые характеристики. Определены этапы и сроки создания.

Указ о создании сверхтяжелой ракеты в начале 2018 года подписал президент России Владимир Путин. Первый пуск намечен на 2028 год, стартовый комплекс планируется построить на космодроме Восточный, пишет РИА Новости.

Ранее источники агентства в ракетно-космической отрасли сообщали, что «Роскосмос» проектирует две сверхтяжелые ракеты – «Енисей» и «Дон». Первая будет иметь стартовую массу 3 167 тонн и сможет доставить на низкую околоземную орбиту не менее ста тонн полезного груза, на геостационарную орбиту – 26 тонн, к Луне – 27 тонн. Вторая ракета – более мощная, ее показатели, соответственно, 3 281 тонна, 140 тонн, 29,5 тонны и 33 тонны.

По словам другого источника агентства, основной нагрузкой разрабатываемых ракет станут 20-тонный пилотируемый корабль «Федерация», лунный посадочно-взлетный комплекс массой 27 тонн и модуль лунной базы массой до 32 тонн.

Кроме того, они смогут выводить космические аппараты массой до 30 тонн на геостационарную орбиту (круговая орбита высотой 35 786 километров), а также телескопы массой в 30-40 тонн в точку Лагранжа L2 в системе Солнце – Земля (место, где уравновешивается гравитационное влияние Солнца и Земли), находящейся в полутора миллионах километров от нашей планеты.

В феврале еще один источник в отрасли сообщал РИА Новости, что «Роскосмос» окончательно определил предпочтительный облик сверхтяжелой ракеты, разработанный самарским РКЦ «Прогресс»: с шестью боковыми блоками с двигателями РД-171МВ и центральным блоком с двигателем РД-180.