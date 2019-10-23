Увеличение облачности,осадки: прогноз погоды в Амурской области на 23 октября

Фото: Амур.инфо

23 октября в Амурской области ожидается увеличение облачности до значительной, в вечерние часы в отдельных районах – слабые осадки, преимущественно в виде дождя, на севере – мокрого снега. Дует восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.

Температура воздуха в южных и центральных районах составит плюс 4...9 градусов. В северных – плюс 1...6, по крайним районам – около нуля. В Благовещенске увеличение облачности до значительной, вечером ожидается слабый дождь. Скорость восточного ветра составляет 2-7 метров в секунду. Температура воздуха – плюс 6...8, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова