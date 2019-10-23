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23октября
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сегодня, 07:26 0

Администрация сельсовета в Приамурье попала в поле зрения судебных приставов

Администрация сельсовета в Приамурье попала в поле зрения судебных приставов
Фото: Амур.инфо

В Приамурье прокуратура обратилась в суд, потребовав обязать администрацию Тыгдинского сельсовета Магдагачинского района оборудовать уличное освещение. Требования были удовлетворены, и исполнительный документ передали в службу судебных приставов.

Представителя должника уведомили о возбуждении производства в отношении администрации. Приставы дали разъяснение о сроке для добровольного исполнения решения суда и о том, что при нарушении срока будет вынесено постановление о начислении исполнительского сбора.

Администрация Тыгдинского сельсовета не стала дожидаться применения мер принудительного исполнения. Она оперативно установила опоры освещения на автодороге в количестве 3-х штук. Таким образом, требования были выполнены в полном объеме и в установленный срок, сообщает пресс-служба УФССП России по Амурской области.

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