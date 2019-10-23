Гороскоп 23 октября: у Водолеев большая любовь, Козероги проявят осторожность, а Весам стоит замедлиться

Восход Солнца: 07:04

Заход Солнца: 17:24

Солнце в Весах.

Овен. Благоприятный день для заключения сделок, вступления в брак, крупных приобретений и покупок. Сегодня лучше всего заняться планированием. Звезды рекомендуют наметить приоритетные направления и правильно оценить надежность своих партнеров. Следует активно искать новые источники заработка, но при этом избегать сомнительных предложений.

Телец. Сатанинский день, несущий искушения, соблазны, иллюзии. Возможны головные боли и плохое самочувствие. В общении с людьми соблюдайте осмотрительность: вероятны обманы или предоставление неверной информации. Сегодня лучше не спорить с начальством и сослуживцами.

Близнецы. Будьте готовы к серьезным проблемам с друзьями или близкими людьми. Избегайте любовных приключений: Близнецов ждет обман или разочарование. Если это возможно, проведите больше времени на свежем воздухе. Ваш энергетический потенциал значительно возрос, и Вам удастся использовать свои способности для самовыражения и улучшения обстановки в семье.

Рак. День отдыха, включения космической энергии любви, самоуглубления, размышлений о пройденном пути. Сегодня не стоит полагаться на партнеров и ожидать помощи от родственников. Не давайте обещаний и не верьте обещаниям – им не суждено сбыться. Благоприятны физические нагрузки, ремонт или наведение порядка.

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Лев. Опасный день, чреватый трудностями в семейных и профессиональных отношениях. Неблагоприятное расположение планет может отрицательно сказаться на продвижении по служебной лестнице или затормозить прогресс в сфере профессиональной деятельности. Может случиться так, что Ваша доброжелательность и искреннее расположение к людям превратят Вас в мишень для злых насмешек. Постарайтесь не концентрировать внимание на досадных недоразумениях.

Дева. Сегодня не исключено известие, которое может в корне изменить всю вашу жизнь. Многим Девам придется сделать тяжелый выбор. Вполне вероятно, что он будет неверным. Прежде чем принимать окончательные решения, Вам следует успокоиться и привести к равновесию чувства и мысли. В этом случае вы сможете избежать ошибок.

Весы. Этот день может оказаться достаточно сложным. Не исключено, что Вы будете вынуждены отменить запланированные мероприятия и взвалить на себя дополнительные обязанности: исправить чужие ошибки или выступить в роли миротворца между конфликтующими сторонами. Вероятно, все дела сегодня так или иначе будут связаны с межличностными отношениями. Исключите поспешность и эмоциональность в решениях.

Скорпион. Коммерческие дела будут развиваться удачно и принесут желаемые результаты. Хороший день для завершения дел, принятия важных решений, общения, семейных отношений. Не исключены приятные новости, связанные с близкими людьми или успехом в сфере профессиональной деятельности. Начало дня благоприятно для коллективных действий, совместных мероприятий, обращения к начальству.

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Стрелец. Критический день. Сегодня возможны неприятные приключения, катастрофы, болезнь. Просчитывайте каждый свой шаг, чтобы не допустить влияния темных сил. Если вы водите машину, будьте особенно внимательны на дороге. Вероятны проблемы, связанные с близким человеком или родственниками.

Козерог. День несет двойственный, противоречивый характер. В первую половину дня повышение жизненного потенциала может положительно сказаться в сфере профессиональной деятельности, на отношениях с друзьями и вообще на дальнейшей судьбе. Во второй половине дня будьте осторожны в обещаниях или в делах.

Водолей. Покровительство Венеры сулит успех в любовных делах, особенно женщинам-Водолеям. Не исключены новое увлечение или легкий флирт. Практический подход к делу, рациональное использование энергии, великолепная организация дела помогут повысить авторитет или улучшить финансовое положение мужчин-Водолеев.

Рыбы. День откровений, подключения к источникам энергии, очищения мыслей. Не исключены благоприятные перемены в личной или общественной жизни. Отношения с лицами противоположного пола будут успешны, однако излишняя торопливость, вмешательство соперника или соперницы могут негативно сказаться на результате.

Астролог: Вальдемар Небоходцев