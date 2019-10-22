Норма или перебор: на улицах Благовещенска заметили необычный автомобиль

Фото: instagram.com/blag_dtp

22 октября в социальных сетях появились фото и видео с автомобилем, который был замечен на улицах Благовещенска. Внимание горожан привлекло то, что он перевозит очень габаритный груз. Размеры поклажи сравнимы с размерами самой машины.

«Норм или перебор, как считаете?», «Как же они не падают на поворотах», – отмечают инстаграм-паблики. Пользователи между тем обратили внимание на государственный регистрационный знак авто, а именно – на код региона. На знаке видно число «38», что соответствует Иркутской области.

«Если все двери открыть сразу, то она сплющится», – заметил один из юзеров. Другой написал, что это автомобиль SsangYong Istana: «Очень крепкая машина». Также пользователи выразили опасение, что авто опрокинется на бок при усиленном ветре.