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22октября
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сегодня, 20:29 1

Норма или перебор: на улицах Благовещенска заметили необычный автомобиль

Норма или перебор: на улицах Благовещенска заметили необычный автомобиль
Фото: instagram.com/blag_dtp

22 октября в социальных сетях появились фото и видео с автомобилем, который был замечен на улицах Благовещенска. Внимание горожан привлекло то, что он перевозит очень габаритный груз. Размеры поклажи сравнимы с размерами самой машины.

«Норм или перебор, как считаете?», «Как же они не падают на поворотах», – отмечают инстаграм-паблики. Пользователи между тем обратили внимание на государственный регистрационный знак авто, а именно – на код региона. На знаке видно число «38», что соответствует Иркутской области.

«Если все двери открыть сразу, то она сплющится», – заметил один из юзеров. Другой написал, что это автомобиль SsangYong Istana: «Очень крепкая машина». Также пользователи выразили опасение, что авто опрокинется на бок при усиленном ветре.

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#транспорт

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    А то, что там пенопласт или вата была не рассматривается в принципе?

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