Названы победители конкурса «Поступки и люди» в Приамурье

В Приамурье 22 октября эксперты определили победителей в каждой из пяти номинаций конкурса «Поступки и люди». Это: «Забота о людях», «Семейные ценности», «Гражданская позиция», «Во имя жизни» и «Большое сердце».

Конкурс проводится Общественной палатой Амурской области с 11 июня по 1 ноября 2019 года в рамках масштабного проекта «Область живет». Цель – выявление наиболее ярких, значимых и социально ответственных поступков жителей региона. С 11 июня по 14 августа все желающие могли подать заявку, рассказать о достойном уважения поступке земляка или самом земляке, причем это могли быть и родственники, и знакомые, и коллеги.

В номинации «Забота о людях», для волонтеров, поддерживающих нуждающихся в помощи, лидером стала Альбина Истомина из поселка Новобурейский. Она в 2018 году разработала проект «Театр детям» для детей с ОВЗ, находящихся на домашнем обучении. Волонтеры-школьники и активная молодежь МООБР «Вместе», которыми Альбина руководит, проводят праздники и кукольные представления на дому для детей-инвалидов.

В номинации «Семейные ценности», для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, победителем признана Косачева Валерия Сергеевна. Общий педагогический стаж ее семьи составляет 235 лет.

Светлана Саитова, соорганизатор и соинициатор Первого открытого регионального турнира по плаванию среди инвалидов всех категорий на призы губернатора Амурской области «Амурская волна 2019», а также семинара-практикума «Технологии оздоровительного плавания и гидрореабилитации для лиц с ОВЗ», победила в номинации «Гражданская позиция» – для претендентов, которые реализуют свои социально значимые проекты, направленные на улучшение качества жизни населения Амурской области.

Алексей Сопов оборудовал личный автомобиль для помощи и тушения пожаров и помогает бороться с огнем на территории Ивановского района. Этот поступок принес ему первенство в номинации «Во имя жизни». Здесь отмечали тех, чья деятельность связана со спасением жизни других людей, предотвращением преступлений, аварий и чрезвычайных ситуаций.

А самое «Большое сердце» (для людей, которые заботятся об усыновленных детях) оказалось у Анны Светличной. Она многодетная мама, воспитавшая 5 своих детей и уже 14 лет воспитывающая приемных, из которых старшему уже 21 год, а младшему – 12. Недавно ее семья пополнилась еще одним сыном – 15-летним подростком.

В ноябре пройдет торжественная церемония, где наградят победителей, сообщает портал «Социально ориентированные некоммерческие организации Амурской области».