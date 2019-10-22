Доходы бюджета Амурской области выросли на 6,5 миллиарда рублей

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На заседании правительства Амурской области был рассмотрен вопрос об итогах исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2019 года.

Как рассказала министр финансов региона Вера Артемьева, доходы бюджета Приамурья за 9 месяцев 2019 года составили 45,1 миллиарда рублей. Из них собственные доходы мобилизованы в объеме 33,9 миллиарда. Рост доходов за 9 месяцев текущего года к аналогичному периоду прошлого года составил 6,5 миллиарда рублей, или 24 %.

«Положительная динамика доходов обусловлена ростом всех налогов, но в первую очередь налогом на прибыль организаций (плюс 2,5 миллиарда рублей) и налогом на доходы физических лиц (плюс 2,2 миллиарда рублей) в связи с ростом поступлений от организаций, участвующих в реализации крупных инвестиционных проектов», – цитирует Веру Артемьеву пресс-служба правительства региона.

По состоянию на 1 октября профицит бюджета сложился в объеме 3,5 миллиарда рублей за счет остатков средств на счете. Расходы областного бюджета за 9 месяцев исполнены на сумму 41,6 миллиарда рублей. Это 66 % от плана, что соответствует аналогичному периоду 2018 года.