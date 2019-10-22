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22октября
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сегодня, 18:41 0

В Благовещенске сняли на видео «резвый» маршрутный автобус

В Благовещенске сняли на видео «резвый» маршрутный автобус
Фото: кадр видео

Инстаграм-паблик dpskontrol_28rus 22 октября опубликовал видео, снятое в Благовещенске. На кадрах запечатлены опасные маневры маршрутного автобуса.

Это происходило на Игнатьевском шоссе между улицами Мухина и Калинина. «Вот такой вот резвый автобус», – пишет паблик. В самом видео мужчина утверждает, что водитель общественного транспорта пересек двойную сплошную.

«Чему удивляться, у нас маршрутники безбашенные люди, как и таксисты», – заметил один из пользователей Инстаграма.

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#происшествия #транспорт

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