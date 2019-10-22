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22октября
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Командующий войсками ВВО прибыл в Амурскую область

Командующий войсками ВВО прибыл в Амурскую область
Фото: tvzvezda.ru

Командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) Герой России генерал-лейтенант Геннадий Жидко с офицерами управления штаба ВВО прибыл в Амурскую область для поверки соединений и воинских частей общевойсковой армии.

Первым этапом проверки стала оценка состояния боевой готовности нескольких крупных соединений объединения.

По тревоге были подняты артиллерийское и мотострелковые соединения, а также соединение противовоздушной обороны. Всего более 4 тысяч военнослужащих. Проверены нормативы выхода подразделений в назначенные районы, организация управления войсками в полевых условиях, а также отработка карт и других боевых документов, сообщает пресс-служба ВВО.

Мероприятия проводятся в рамках сдачи итоговой проверки за 2019 год обучения. Кроме проверки боевой готовности, будут проведены контрольные занятия по основным предметам боевой подготовки, проверен уровень выучки личного состава, состояние боевой техники и другие показатели.

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#визиты #военные

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