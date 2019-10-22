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22октября
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В Приамурье экс-сотрудника уголовно-исполнительной инспекции наказали 2-миллионным штрафом

В Приамурье экс-сотрудника уголовно-исполнительной инспекции наказали 2-миллионным штрафом
Фото: Амур.инфо

В Зейском районе осужден бывший сотрудник уголовно-исполнительной инспекции. Он был признан виновным в получении взятки в значительном размере.

Установлено, что амурчанин в 2017 году, являясь начальником Зейского межмуниципального филиала ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по Амурской области», за взятку в размере 80 тысяч рублей предоставил «особые условия периодичности вызова» для мужчины. Этот гражданин был ранее осужден к условному лишению свободы, обязан регулярно сообщать в уголовно-исполнительную инспекцию о месте своего пребывания.

Преступление было выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Амурской области.

Приговором Зейского районного суда бывшему сотруднику назначили наказание в виде 3 лет колонии общего режима. Его лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных органах, на срок 2 года.

Также мужчина наказан штрафом в 25-кратном размере от суммы взятки – 2 миллиона рублей. Его лишили специального звания, сообщает СУ СКР по Амурской области. Приговор в законную силу еще не вступил.

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