Большинство проголосовавших на Амур.инфо не возражают против визита учителя
Читатели Амур.инфо поделились мнениями об учительских визитах в семьи учеников. В голосовании, которое проходило с 9 по 21 октября, приняли участие 1 337 человек. Большинство утвердительно ответили на вопрос: «Должны ли школьные учителя приходить домой к ученикам с проверками?»
По традиции, ответы на поставленный вопрос содержали четыре положительных и столько же отрицательных утверждений. Ответы со словом «да» набрали в общей сложности 829 голосов. Больше всего набрал вариант «Да, учитель должен знать, как живут ученики и кто его родители», – так ответили 336 респондентов (25.1 % от всех опрошенных). На втором по популярности месте в «положительной» категории находится вариант «Да, если визит согласован с родителями» – его выбрали 235 проголосовавших (17,6 %). «Да, так можно выявлять неблагополучные семьи», – поддерживают учительские визиты 211 человек (15,8 %). «Да, это входит в их должностные обязанности», – уверены 47 опрошенных (3,5 %).
Ответы, содержащие слово «нет», в общей сложности набрали 463 голоса. Самым востребованным оказался вариант «Нет, учитель должен учить детей, а не ходить по чужим домам», набравший 294 голоса (22 %). С небольшим отрывом друг от друга идут варианты «Нет, пусть лучше приходят сотрудники органов опеки» (79 голоса, 5,9 %) и «Нет, это вмешательство в частную жизнь семьи» (74 голоса, 5,5 %). 16 человек (1,2 %) уверены, что визиты учителя домой к ученикам вообще незаконны.
Тех, кого тема голосования оставила равнодушными, набралось 33 человека (2,5 %). Графу «Другой вариант» решили выбрать 12 человек (0,9 %). Амур.инфо публикует их мнения.
- «Только каждый учитель первоклашек должен в течение ближайших трех месяцев с начала учебного года строго обязательно посетить всех своих подопечных – посмотреть их домашние условия, ведь учитель начальных классов в течение четырех лет будет определяюще влиять (учить-воспитывать) на учеников!»
- «Во-первых, надо ли это им самим? Мало сейчас учителей, которых действительно беспокоит жизнь учеников. Во-вторых, домой мы приходим отдыхать, это наше личное пространство. И не хотелось бы принимать посторонних. Пусть и учитель – вторая мама, как говорится. Мы же не ходим домой к учителям, проверять, как они живут. Вдруг человек, который учит моего ребенка, ведет аморальный образ жизни? И так по всем предметам. Но не отрицаю, что есть семьи, которым требуется вмешательство, но явно не учителя. Тогда пусть учитель о своем сомнении передает информацию соцслужбам».
- «Могут, но только по специальному решению совета школы (педсовета), в случае, если поведение и учеба школьника вызывает опасения, что в доме у него не все благополучно».
- «Тогда правомерен вопрос: а могут ли родители, особенно учеников начальных классов, приходить домой к учителям с проверками? Ведь родители доверяют учителям свое самое дорогое – детей. И совершенно не знают, кто учителя за пределами школы, что у них творится дома. Посещение домов учителей, особенно начальных классов, может дать родителям понимание, насколько адекватны учителя, обучающие их маленьких детей. Это же относится и к воспитателям детских садов».
- «А учителей спросили, что за бред вообще происходит?! Не сметь трогать учителей! Вот им делать больше нечего, разгуливать по чужим домам, а в какое время?! Я учился в школе имени Крупской, дети в классе со всех районов города были. Учитель и без визита вполне достаточно скажет, что и как в семье, не разъезжая. У родителей на воспитание своих «личинок» времени якобы не хватает, а у учителя будто своей семьи нет и полно времени на чужие семьи с инспекциями!»
- «У бедных учителей на это совершенно нет времени».
- «Что значит «должны»? Учителя должны учить детей, воспитывать. И не должно их интересовать, кто родители. Есть разговор к родителям – вызывайте в школу. Учитель – человек-призвание. Но он не должен в свое свободное время ходить по домам учеников, это его личная жизнь. Тем более что это не оплачивается».
- «Ходить надо, но не как подневольный, с бумажкой. Посещать нужно по велению сердца, если ты настоящий учитель».
- «Ничего страшного в визите учителя не вижу. При условии, что это его добровольное желание – с удовольствием приму и пообщаюсь. Если вести речь о вмененной учителю обязанности посещения учеников, то тут вариант: «учитель должен учить детей, а не ходить по чужим домам», без сомнения».
- «Теоретически должны. Но практически мы живем в таком государстве, что чем меньше оно сует нос в мою жизнь – тем лучше».
- «В те времена, когда еще не было сотовых телефонов, учителя так и приходили в гости без приглашения. Это казалось нормой. Сейчас все изменилось и данный визит будет выглядеть странно».
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