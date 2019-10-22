Большинство проголосовавших на Амур.инфо не возражают против визита учителя

По традиции, ответы на поставленный вопрос содержали четыре положительных и столько же отрицательных утверждений. Ответы со словом «да» набрали в общей сложности 829 голосов. Больше всего набрал вариант «Да, учитель должен знать, как живут ученики и кто его родители», – так ответили 336 респондентов (25.1 % от всех опрошенных). На втором по популярности месте в «положительной» категории находится вариант «Да, если визит согласован с родителями» – его выбрали 235 проголосовавших (17,6 %). «Да, так можно выявлять неблагополучные семьи», – поддерживают учительские визиты 211 человек (15,8 %). «Да, это входит в их должностные обязанности», – уверены 47 опрошенных (3,5 %).

Ответы, содержащие слово «нет», в общей сложности набрали 463 голоса. Самым востребованным оказался вариант «Нет, учитель должен учить детей, а не ходить по чужим домам», набравший 294 голоса (22 %). С небольшим отрывом друг от друга идут варианты «Нет, пусть лучше приходят сотрудники органов опеки» (79 голоса, 5,9 %) и «Нет, это вмешательство в частную жизнь семьи» (74 голоса, 5,5 %). 16 человек (1,2 %) уверены, что визиты учителя домой к ученикам вообще незаконны.

Тех, кого тема голосования оставила равнодушными, набралось 33 человека (2,5 %). Графу «Другой вариант» решили выбрать 12 человек (0,9 %). Амур.инфо публикует их мнения.