Часть домов в Шимановске три дня будут временно отключать от света и воды

В Шимановске дома, расположенные на улице Лесотехнической, в течение трех дней будут временно отключать от света и воды. Об этом сообщается на сайте администрации города.

В среду, четверг и пятницу (23, 24, 25 октября) в многоквартирных домах по Лесотехнической с 13:00 до 17:00 будут отсутствовать электроэнергия и водоснабжение. Это связано с профилактическими работами. Комитет ЖКХ просит горожан запастись водой и приносит извинения за временные неудобства.

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#ЖКХ #Шимановск

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Александр Авдеев