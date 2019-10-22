Благовещенские зоозащитники выйдут на пикет против затягивания дела Золотарева

«Расследование было проведено очень тщательно и скрупулезно. Оно длилось долго, но могу с уверенностью сказать, что следователь подошел к нему со всей ответственностью. И вот 30 сентября дело было передано в прокуратуру, которая в свою очередь должна направить дело в суд, но до сих пор этого не сделано», – сказала зоозащитница Дарья.

В связи с этим волонтеры приняли решение организовать пикет. Его уже согласовании с мэрией. Правда, в запросе волонтеры указывали местом проведения площадь Ленина, но администрация ответила, что площадь в это время будет занята, и предложила другое место – территорию около Дома молодежи.

«Просим всех зоозащитников, горожан и гостей города не остаться в стороне и поддержать пикетирование (…) с требованием реального, законного наказания для живодера Золотарёва В.Ю. Напомним, в январе 2019 года на всю Россию, прогремело его имя. В памяти ещё свежи горы трупов, которые мы увидели в его живодерском "приюте" под ласковым названием "Дружок". На сегодняшний день живодер Золотарев до сих пор не понёс никакого реального наказания за свои страшные, кровавые деяния! Мы не забыли глаза измученных собак и щенков, которых успели забрать живыми из чигиринской живодерни Золотарева. Мы всегда будем помнить искореженные болью трупы собак, так и не дождавшихся помощи (...) Золотарев должен быть наказан по закону, закон должен работать!!!» – пишут в соцсетях зоозащитники.

Пикет состоится 26 октября по адресу: улица Красноармейская, 124, с 14:00 до 15:00.

Тем временем корреспондент Амур.инфо направил запрос в прокуратуру, чтобы узнать, в какие сроки дело должно быть передано в суд и по какой причине это не было сделано сразу после того, как оно поступило на рассмотрение.

Согласно статье 221 УПК РФ, прокурор рассматривает поступившее от следователя уголовное дело с обвинительным заключением и в течение 10 суток принимает по нему одно из следующих решений:

1) об утверждении обвинительного заключения и о направлении уголовного дела в суд;

2) о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков со своими письменными указаниями;

3) о направлении уголовного дела вышестоящему прокурору для утверждения обвинительного заключения, если оно подсудно вышестоящему суду.

В случае сложности или большого объема уголовного дела срок, установленный частью первой этой статьи, может быть продлен по мотивированному ходатайству прокурора вышестоящим прокурором до 30 суток.