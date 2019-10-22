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22октября
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сегодня, 17:41 0

Конора Макгрегора вновь обвиняют в изнасиловании

Конора Макгрегора вновь обвиняют в изнасиловании
Фото: instagram.com/thenotoriousmma/

Конора Макгрегора обвинили в насильственных действиях сексуального характера по отношению к девушке. Ранее боксера уже задерживали по аналогичному обвинению.

Первый раз Конор был задержан в январе 2019 года, но был отпущен без предъявления официальных обвинений. По словам женщины, заявившей об изнасиловании, она стала жертвой Конора в декабре, в одном из отелей Дублина. Уже тогда в прессе сообщалось об инциденте, но по закону нельзя было называть имя подозреваемого, поэтому Макгрегора обозначили просто как спортсмена.

Появилась информация, что на прошлой неделе Конор изнасиловал девушку у одного из дублинских пабов в ее машине.

После инцидента девушка обратилась в полицию. Спортсмена пока не задержали, он полностью отрицает свою вину.

Представители Макгрегора отметили, что жертва распространяет заведомо ложную информацию, чтобы очернить их клиента, пишет Super. На данный момент Конору также предстоит ответить в суде за избиение пожилого мужчины в баре, которое попало на камеры видеонаблюдения и быстро разлетелось по Сети, вызвав волну негатива в сторону скандальной звезды UFC.

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#происшествия #спорт

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