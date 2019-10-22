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22октября
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Амурские осужденные создали изображения святых

Амурские осужденные создали изображения святых

Осужденные, отбывающие наказание в исправительных учреждениях Амурской области, создали художественные работы для регионального этапа конкурса православной иконописи «Канон». Об этом сообщила пресс-служба амурского УФСИН.

Конкурс проводится ФСИН России совместно с синодальным отделом Русской православной церкви по тюремному служению, общественным советом при ФСИН и попечительским советом УИС в рамках всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных «Не числом, а смирением». Участниками являются осужденные, входящие в православные общины исправительных учреждений, в каждом из которых имеется православный храм, часовня или молельная комната.

Колонии и СИЗО регулярно посещают священнослужители, которые беседуют с осужденными об основах вероисповедания, в том числе рассказывают о канонах православной живописи.

На региональный этап конкурса были представлены художественные работы с образами святых князей и полководцев, защищавших «веру православную и свое Отечество» от посягательств завоевателей, а также изображения Богородицы. При создании участники использовали бумагу, ткань, карандаши и цветные ручки.

По итогам регионального этапа изображение Божией Матери, списанное с иконы «Почаевская», представленное исправительной колонией № 2, будет направлено в Москву для участия в следующем этапе конкурса.

Отмечается, что основной целью конкурса является «исправление осужденных путем их духовно-нравственного просвещения, воспитание веротерпимости и приобщение к творческой деятельности, которая способствует всестороннему развитию личности».

Фото пресс-службы УФСИН России по Амурской области

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#конкурсы #религия

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  • retrogr

    retrogr
    50 минут назад

    каляки-маляки

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