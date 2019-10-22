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22октября
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сегодня, 17:20 0

Россияне составили рейтинг самой бесполезной домашней техники

Россияне составили рейтинг самой бесполезной домашней техники
Фото: NickyPe с сайта Pixabay

Самой бесполезной бытовой техникой россияне назвали мультиварку. В опросе приняло участие более 5 000 человек.

Портал Hi-Tech Mail.ru опубликовал интересные данные. В рамках масштабного опроса сервис определил самую популярную у россиян бытовую технику, пишет ТАСС. Выяснилось, что помимо стиральных машин, пылесосов и утюгов соотечественники часто приобретают микроволновую печь (84 %), блендер (77 %), мясорубку (62 %), электрический обогреватель (59 %), мультиварку (59 %), кофеварку (39 %), кухонный комбайн (36 %).

Чуть реже в домах жителей России можно встретить посудомоечную машину (32 %), увлажнитель воздуха (28 %), хлебопечку (22 %), отпариватель (17 %), парогенератор (12 %) и робот-пылесос (12 %).

Чаще всего опрошенные пользуются микроволновкой, блендером, посудомоечной машиной и мясорубкой. Без дела часто пылятся роботы-пылесосы, хлебопечки, парогенераторы, отпариватели и электрические обогреватели. Среди них самым бесполезным предметом бытовой техники респонденты назвали мультиварку.

Рассуждая о самых желанных приобретениях, россияне упоминали робот-пылесос (34 %), посудомоечную машину (28 %), кофеварку (23 %), увлажнитель воздуха (20 %) и машину для сушки одежды (14 %).

Затронув тему параметров, на которые обычно обращают внимание при покупке, 78 % опрошенных назвали функциональность, 70 % проголосовали за стоимость предмета, ещё 60 % признались, что при покупке учитывают производителя товара. Ещё 49 % ответили, что ориентируются на отзывы в Интернете, 27 % делают выводы, исходя из размера техники, а 16 % – прислушиваются к советам друзей.

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#жизнь #технологии

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