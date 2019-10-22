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22октября
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сегодня, 17:17 0

Крупную партию наркотиков изъяли полицейские в Амурской области

Крупную партию наркотиков изъяли полицейские в Амурской области
Фото: pixabay.com

Наркополицейские Михайловского района обнаружили у жителя села Нижняя Полтавка крупную партию наркотиков. На участке у дома мужчины находились пластиковые бутылки с веществом темного цвета, полимерный шприц с темным налетом и 6 мешков с растительной массой с запахом конопли.

Исследование подтвердило, что амурчанин хранил марихуану весом более 36 килограммов, и гашишное масло массой 410 граммов. Мужчина объяснил, что хранил наркотики для личного потребления.

В отношении жителя Михайловского района возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Виновному за совершение преступления грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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#закон #криминал

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