Крупную партию наркотиков изъяли полицейские в Амурской области

Наркополицейские Михайловского района обнаружили у жителя села Нижняя Полтавка крупную партию наркотиков. На участке у дома мужчины находились пластиковые бутылки с веществом темного цвета, полимерный шприц с темным налетом и 6 мешков с растительной массой с запахом конопли.

Исследование подтвердило, что амурчанин хранил марихуану весом более 36 килограммов, и гашишное масло массой 410 граммов. Мужчина объяснил, что хранил наркотики для личного потребления. В отношении жителя Михайловского района возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Виновному за совершение преступления грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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Наталья Храмова