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22октября
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В Белогорске завершили благоустройство придомовых территорий Белогорска в сезоне 2019 года

В Белогорске завершили благоустройство придомовых территорий Белогорска в сезоне 2019 года
Фото: администрация Белогорска

В Белогорске завершены мероприятия по благоустройству придомовых территорий. Работы велись по программе «Комфортная городская среда». Последний из запланированных дворов закончили благоустраивать накануне.

«На приведение в порядок этого двора на улице Почтовой, 16, из федерального, областного и местного бюджетов направлено более 3,5 миллиона рублей, – рассказала начальник отдела ЖКХ и благоустройства Наталья Абрамия. – Специалисты заасфальтировали проезд и автостоянку у 8-подъездной многоэтажки. На это потребовалось около 130 тонн асфальта. Площадь нового покрытия составляет около 900 квадратных метров».

Территория у дома площадью 1,1 тысячи квадратных метров выложена тротуарной плиткой. Для этого использована 6-сантиметровая тротуарная плитка в серо-розовой цветовой гамме. В рамках текущего ремонта отремонтирован цоколь многоквартирного дома. У придомовой территории установлен дорожный бордюр.

«Для того, чтобы привести двор в порядок полностью, специалистам потребуется еще несколько дней. Им необходимо отремонтировать и покрасить заборы, поднять лавочки и убрать строительный мусор», – добавила Наталья Абрамия.

На реализацию программы «Комфортная городская среда» в Белогорске из федерального, областного и городского бюджетов направлено более 9 миллионов рублей. В этом году в Белогорске отремонтировали 3 придомовые территории. А за последние 3 года с момент реализации программы отремонтировано 24 дворовые территории, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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