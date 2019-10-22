Хоккеисты Дальнего Востока сразились на льду в Амурской области

На ледовой арене «Снежная королева» в поселке Новобурейский прошел межрегиональный турнир по хоккею. В соревнованиях участвовали ребята 2010 года рождения. В течение четырех дней они боролись за звание чемпиона.

В хоккейном турнире участвовали спортсмены из Читы, Якутска, Нерюнгри, Южно-Сахалинска, Новобурейского, Благовещенска и Ванино. Победителем турнира стал «Форвард» из Благовещенска. На втором месте «Трансбункер» из Ванино. Третье место заняла команда «Приморье».

Далее места в турнирной таблице распределились следующим образом: 4-е место заняла команда из поселка Новобурейский, 5-е место – «Полярные волки» (г. Якутск), 6-е место – «Ледокол» (г. Чита), 7-е место – «Арена Мастер» ( г. Южно-Сахалинск) и 8-е место у команды «Энергия» (г. Нерюнгри), сообщает правительство Амурской области.