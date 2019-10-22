В Благовещенске подозревают в мошенничестве молодых людей, обходящих квартиры

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница дома № 20/2 по улице Чайковского в Благовещенске. Женщина рассказала, что подозревает в мошенничестве молодых людей. Те обходят квартиры и предлагают установить дорогостоящее газовое оборудование.

21 октября в квартиру благовещенки пожаловали двое молодых людей. Они предъявили удостоверения – какие именно, горожанка в силу слабого зрения определить не смогла. «Мне для этого нужно было надеть очки, сбегать в другую комнату, – объясняет жительница дома. – Поэтому я посмотрела так. При развороте были их фотографии, но они [документы] по-разному выглядели. Я спросила: а почему они у вас разные? Они сказали, что один постарше в должности, а второй – как помощник. Но я-то понимаю, что людям, которые работают, все равно выдают одинаковые удостоверения».

Парни обозначили, что относятся к некоей надзорной организации, связанной с газом (название благовещенка не помнит). Они предложили произвести установку по льготной цене «определителя утечки газа» за 6 999 рублей. По словам молодых людей, в ноябре эти приборы будут устанавливать всем жильцам уже за 30 тысяч рублей, а сейчас это выйдет дешевле для льготной категории граждан.

Оплата предполагалась через наличный или безналичный расчет, а благовещенка якобы попала в число льготников. Но женщина предпочла отказаться, заподозрив мошенничество. «Я просто думаю, что кто-то же поведется, кто-то может и купить у них», – говорит жительница дома.

В МО МВД России «Благовещенский» агентству рассказали, что сообщение от граждан по данному факту поступало. На место выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские проводят проверку, в дальнейшем будет принято процессуальное решение.

Начальник газовой службы Благовещенска и Благовещенского района Павел Синькин объяснил агентству: «Ни Амургаз, ни Горгаз не занимаются таким распространением газоанализаторов. Это сторонняя организация, которая не имеет к нам никакого отношения». Павел Николаевич отметил, что эта организация называется ООО «Городская газовая безопасность» с юридическим адресом в Москве. Фактически они рекламируют и продают газовое оборудование. Горожанам следует быть внимательными.