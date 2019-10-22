В России презентовали плацкартный вагон с душем и холодильником

Российская группа «Трансмашхолдинг» (ТМХ) впервые презентует в Сочи плацкартный вагон с душем, холодильниками и микроволновками. Помимо этого, у каждого посадочного места есть розетки.

РИА Новости сообщает, что ТМХ в апреле 2019 года презентовал новый вагон купе в виде двухвагонного сцепа, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка. Также «Трансмашхолдинг» строит по заказу компании и новые плацкартные вагоны, в которых будут душ и сервисные зоны с холодильниками и микроволновками.

«Впервые вагоны массовой серии оборудованы туалетными комплексами с душевой кабиной, пурифайерами для питьевой воды. Для большего удобства пассажиров все места оснащены розетками или разъемами USB», – сообщает компания.

Вагоны должны поступить в РЖД осенью этого года, из них будут сформированы поезда.

Всего до 2025 года в использование поступит 3,7 тысячи пассажирских вагонов на общую сумму в 237 миллиардов рублей. Договор предусматривает поставку одноэтажных и двухэтажных вагонов различных типов, в том числе купе и плацкартов.