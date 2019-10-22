Зейцы рассказали о городской достопримечательности – дереве, вписанном в тротуар

После того как стало известно о том, что в городе собираются спилить 63 дерева, в редакцию издания обратилась местная жительница Оксана Горова. Ее беспокоила судьба тополя, растущего прямо посреди тротуара возле дома № 189 на улице Мухина.

Как сообщает газета, примерно каждые 10 лет тополь является героем публикаций «районки». «В "древние" времена вокруг темы быть или не быть дереву разгорелись жаркие споры. Горисполком подумывал о том, чтобы спилить тополь: и в центре тротуара стоит, и жителям дома подвал разрушает. Но горожане встали на защиту дерева. Даже когда прокладывали новую дорожку, аккуратно обложили его тротуарной плиткой. И тополь в знак благодарности вырос могучим красавцем. По наблюдениям жителей, весной он рано распускает листья и дольше своих собратьев стоит в желтом осеннем убранстве. Зимой немного похож на толстовский корявый дуб из романа "Война и мир" А летом буйно пышет листвой», – пишет «Зейские вести сегодня».

По словам Оксаны Горовой, старый тополь напоминает ей о юности, когда она с одноклассниками спешила в школу. Другая жительница Зеи, Майя Губченко, в своем Инстаграме посвятила пост городской достопримечательности: «Нет, все-таки существует добро: чуткое и внимательное отношение человека к другим людям, животным, в целом к природе, да и просто к отдельно взятому дереву… В нижней части города посередине тротуара стоит нетронутый многолетний тополь… Чтобы обхватить его, не хватит и двух человек! Посадили его давно, скорее всего, в середине прошлого столетия, это как минимум. Радует, что люди думают не только о сегодняшнем дне, но и о том, что мы оставим на Земле своим внукам».

А еще говорят, что этот тополь посадил сам Иван Чурин – купец и основатель крупной торговой фирмы «И. Я. Чуринъ и Ко», имевший сеть магазинов по всей Сибири, Дальнему Востоку и Китаю. Иван Яковлевич умер в 1895 году, а зейский «чуринский» магазин был построен в начале ХХ века, потому что и после смерти основателя компании его дело развивалось.

Как рассказали специалисты службы по благоустройству города, дерево не стоит в списке на выбраковку. Ему нужна только санитарная обрезка. А пока дерево «причесали», убрав нижнюю поросль, которая мешала движению пешеходов. За состоянием старого дерева необходимо следить, чтобы оно не представляло угрозы прохожим и автомобилям, а также стоящему рядом дому.