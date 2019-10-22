Семья Мешенчуков из Свободного поделилась радостными новостями

«В Москву мы прилетели 24 сентября, и сразу в этот же день муж отправился в больницу, — рассказывает Ярослава. — Прошёл ряд обследований, сказали, что состояние нормальное, рака не обнаружено. Видимо это результат химиотерапии, курсы которой он прошёл в Благовещенске.

Ему назначили дальнейшее лечение и примерное время следующей операции на кишечнике. Одна новость о том, что у него нет рака, уже даёт новые силы, чтобы жить. Очередная операция будет проведена по полису обязательного медицинского страхования. Все обследования мы проходили и продолжим проходить, только за свой счёт. В этот раз на обследование нам немного не хватало денег, но вновь помог Александр Александрович Л., который перечисляет нам средства, но сам желает оставаться в тени.

Также мы подали документы по вопросу лечения сынишки в столичный институт им. Бурденко, но нам отказали. Как только мы вернулись домой, то сразу прошли обследование с сыном в Благовещенске, посетили приезжего эпилептолога из Новосибирска. По результатам обследования врач настаивает на оперативном лечении. Мы вновь будем отправлять запрос в Тюмень, ждём ответа и готовимся к новой операции. Но это произойдёт только в следующем году. А пока, в конце ноября, я повезу доченьку на плановую операцию в Благовещенск. Не буду пугать читателей и сразу поясню, что эта операция не носит столь серьёзный характер как у наших мужчин».

Ярослава поделилась, что у некоторых людей, которые оказывали на протяжении долгого времени помощь семье, появились некоторые сомнения, куда уходят собранные деньги.

«Хочется уверить всех, что этого не может быть, и я готова предоставить отчёт за каждую потраченную копейку, — говорит Ярослава. — Мне не хочется, чтобы люди, которые вкладывали в здоровье моей семьи деньги и душу, чувствовали себя хоть на унцию обманутыми. Я всегда открыта к любому диалогу, и мой номер телефона легко найти. Во время нашей последней поездки в Москву нам посчастливилось посетить ещё и Санкт-Петербург. 24 сентября мы прибыли в столицу, а обратный вылет у нас был запланирован на 6 октября. Чтобы не тратить деньги на гостиницу и питание, а на обследование ушла сумма больше, чем мы рассчитывали, мой брат забрал нас в Санкт-Петербург. Взял отпуск за свой счёт, поселил у себя и максимально заполнял наше время прогулками по северной столице, выставками и экскурсиями. Мужу в этом плане повезло, он практически все культурные объекты мог посетить бесплатно как инвалид. Ещё раз повторю: не сомневайтесь, а просто позвоните, встретьтесь со мной, и я вам покажу все подтверждающие документы того, что мы все перечисленные вами деньги, тратим исключительно на борьбу за жизнь. Самое главное для нас сейчас это то, что мы победили рак!!! Именно мы, потому что без помощи и поддержки людей, у нас ничего бы не получилось! Я поняла, что всё возможно — и рак победить, и эпилепсию вылечить! Главное — верить!».