В Благовещенске на улице Трудовой завершается ремонт теплотрассы

Фото: администрация г. Благовещенска

В областном центре рабочие заканчивают ремонтировать теплотрассу на улице Трудовой, где в конце сентября из-за порыва пришлось вскрыть свежий асфальт. Было заменено 250 метров трубы диаметром 325 миллиметров, выполнена отсыпка участка.

Рабочим осталось уплотнить грунт и положить асфальт. Завершить ремонт на объекте и полностью восстановить покрытие подрядчик обещает до 25 октября. На время проведения ремонта жители района подключены к теплу по временной схеме.

Как сообщало Амур.инфо, на Трудовой между Амурской и Горького после осенних гидравлических испытаний на теплосетях произошел порыв. При этом дорога на участке была только что отремонтирована в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На комплексную реконструкцию ушло 22 миллиона рублей.

Восстановительные работы проводят за счет АКС.