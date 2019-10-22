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22октября
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сегодня, 16:16 0

Трехлетние малыши Благовещенска создают мультфильмы

Трехлетние малыши Благовещенска создают мультфильмы

На прошедшем международном фестивале детского кино и видеотворчества «КинАмурчик» впервые был выставлен российско-китайский мультфильм «Мороз и Заяц». Он был создан совместно с благовещенской мультипликационной студией и китайскими студентами. Елена Суворова, руководитель студий анимации «Мультмалыш» и «Сказка» курировала проект.

В программе «Простые вопросы» она рассказала, как трехлетние малыши работают над созданием мультфильмов. Что дает ребенку занятие анимацией и какие мультики еще планируют создавать благовещенские ребята.

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#дети #образование #Простые вопросы

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