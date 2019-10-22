Возбуждено уголовное дело по факту гибели железнодорожника в Приамурье

Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по факту гибели рабочего железной дороги. Случай произошел в Амурской области в апреле 2019 года.

По версии следствия, в поселке Архара Архаринского района от удара током погиб старший электромеханик тяговой подстанции Облученской дистанции электроснабжения. Это случилось во время осмотра трансформатора.

Проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели и очевидцы, назначены необходимые экспертизы, ведется расследование, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте 22 октября.

Дело возбуждено по части 2 статьи 143 УК РФ – «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека».