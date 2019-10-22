Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:22 0

Возбуждено уголовное дело по факту гибели железнодорожника в Приамурье

Возбуждено уголовное дело по факту гибели железнодорожника в Приамурье
Фото: pixabay.com

Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по факту гибели рабочего железной дороги. Случай произошел в Амурской области в апреле 2019 года.

По версии следствия, в поселке Архара Архаринского района от удара током погиб старший электромеханик тяговой подстанции Облученской дистанции электроснабжения. Это случилось во время осмотра трансформатора.

Проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели и очевидцы, назначены необходимые экспертизы, ведется расследование, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте 22 октября.

Дело возбуждено по части 2 статьи 143 УК РФ – «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Просмотров всего: 235

#происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия

В Благовещенске подозревают в мошенничестве молодых людей, обходящих квартиры
В России и мире

В России презентовали плацкартный вагон с душем и холодильником
Общество 1

В Благовещенске на улице Трудовой завершается ремонт теплотрассы
Общество 7

Виадук через ж/д пути в Благовещенске пока строить не будут

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь