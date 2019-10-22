Виадук через ж/д пути в Благовещенске пока строить не будут

Об этом рассказал и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Валерий Ухов в эфире «Эха Москвы в Благовещенске». По его словам, до 2019 года на сферу дорожного хозяйства областному центру ежегодно направлялось не более 300-350 миллионов рублей. Теперь эта сумма выросла почти в 2 раза. Однако средств на строительство капитальных объектов, необходимых городу для снижения нагрузки на дороги, все равно не хватает.

«Раньше средств было достаточно только для того, чтобы поддерживать в нормальном состоянии основные магистрали Благовещенска. Речи о строительстве каких-то капитальных объектов, типа путепровода по улице 50-летия Октября, о котором мы много говорим, или развязки по Калининскому переезду, не шло. С этого года финансируется проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", тем не менее этих средств недостаточно. Дело в том, что эти объекты очень капиталоемкие. В настоящее время мы работаем с Росавтодором, Минтрансом, правительством России, чтобы к ним пришло понимание – просто привести в нормативное состояние 50 % дорог, как поручено президентом, недостаточно. Необходимо строить капитальные объекты, как в Хабаровске, например, путепроводы и транспортные развязки. Пока это не удается. Программа капиталоемких объектов формируется, администрация города сейчас обосновывает, рассматривает, сколько будет стоить этот объект. Стоимость аналогов – до 8-10 миллиардов рублей. Те средства, которые пока мы получаем, не способны обеспечить эти задачи», – рассказал Валерий Ухов.

Валерий Михайлович также прокомментировал ситуацию, связанную с ремонтом участка улицы Трудовой. Там из-за аварии на теплосетях, которая произошла через несколько дней после завершения дорожных работ, теперь необходимо заново укладывать асфальт. Ремонт стоил около 22 миллионов рублей. За укладку нового покрытия придется заплатить коммунальщикам.

«В соответствии с действующем законодательством, в случае если дорога была нарушена из-за какой-то аварии, если это жилищно-коммунальное хозяйство, как в случае с Трудовой, то та организация, которая является собственником сетей, она не просто выплачивает, она обязана восстановить покрытие именно в том качестве, в котором оно было изначально», – пояснил и. о. министра. Он подтвердил, что до начала ремонта и АКС, и управление ЖКХ заявляли об исправности сетей.

«По этой теме неоднократно проводились совещания, синхронизировалась программа ремонтов с АКС. Там, где плановые ремонты, эта проблема была предусмотрена, но вот это гидравлическое испытание – это форс-мажор. Практически предусмотреть такие аварии крайне сложно», – пояснил он.

В разговоре на «Эхе» было отмечено, что в Благовещенске растет транспортный поток. Валерий Ухов рассказал, что его пытаются скорректировать. «В этом году благодаря средствам по программе "Безопасные и качественные автодороги" на той же улице Калинина или Пролетарской правоповоротные полосы делают для того, чтобы как раз увеличить скорость движения автомобилей, чтобы потоки разводились. Ставят трехфазные светофоры», – отметил Валерий Ухов.

Исполняющий обязанности министра рассказал и о строительстве второго моста через Зею. Проект был разработан еще в 2014 году и прошел госэкспертизу. Старт работ по строительству запланирован на 2021 год.

«Росавтодор в прошлом году предусмотрел для нас в федеральном бюджете 4,7 миллиарда. В проекте бюджета 2022 года также предусмотрено еще 4,7 миллиарда. Стоимость объекта – 20 миллиардов. Чтобы его проторговать и определить подрядчика, необходимо увидеть весь лимит, поэтому сейчас ведется работа, чтобы этот лимит был обозначен. Надо, чтобы мы увидели в бюджете еще 10 миллиардов», – пояснил гость студии «Эха».

Он отметил, что строительство нового моста крайне необходимо: действующий мост не выдерживает автомобильный поток, а состояние самого сооружения вызывает вопросы. Ухов добавил, что капитальному ремонту мост не подвергался. «Поэтому эту проблему надо будет решать. Его надо будет ставить на капитальный ремонт, но после того, как будет построен новый мост», – добавил и.о. министра.

Трансграничный мост через Амур из Благовещенска в Хэйхэ введут в эксплуатацию раньше, чем построят второй мост через Зею. Поток транспорта может увеличиться в разы. «Пропускная способность наших дорог пока должна справиться с нагрузкой, пробок быть не должно, но есть опасения. (...) В ближайший год по мосту через Амур планируется движение грузовых автомобилей. Сейчас правительство Амурской области активно работает над тем, чтобы решить вопрос транспортно-логистического комплекса. То есть основные грузопотоки будут направлены не в Благовещенск, а на федеральную дорогу и далее», – пояснил Валерий Михайлович.

В эфире также упомянули проблему разрушения амурских дорог большегрузами, которые зачастую обеспечивают крупные стройки в регионе.

«Мы с этими организациями работаем: выясняем, какие они грузы будут перевозить, заключаем соглашения с ними и выписываем разрешения. Либо они делают пожертвования и выделяют средства, за счет которых осуществляется ремонт дорог. В этом году в Серышевском районе ведутся работы на 97 миллионов. Надо понимать, что есть путь восстановления дорог, которые будут неизбежно повреждены. Конечно, масса автомобилей, и это уже не ЗИЛы, а большегрузы, которые наносят вред дорогам, и эти дороги должны восстанавливаться за их счет», – подытожил гость эфира.