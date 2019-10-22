Орден Красной Звезды, чуть не вывезенный в Китай, принадлежал благовещенцу

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в ноябре 2018 года на пункте пропуска в Благовещенске задержали гражданку, которая хотела вывезти в Китай орден Красной Звезды. Экспертиза показала, что награда – подлинная. В отношении женщины возбудили административное дело.

Орден конфисковали и передали в Администрацию президента России. «Благодаря содействию военного комиссариата Благовещенска, по архивным документам удалось установить личность и биографию военнослужащего, награжденного орденом Красной Звезды. По информации Минобороны, орден с номером 1232936 был вручен 21 апреля 1945 года лейтенанту Занкину Николаю Степановичу», – сообщил заместитель начальника Благовещенской таможни Валерий Тихонов.

Николай Занкин родился 13 ноября 1923 года в селе Кендя Мордовской АССР. В 1938 году парень окончил неполную среднюю школу, пошел учиться на механика сельского хозяйства. Родители Николая трудились в колхозе родного села. В 1941 году семья Занкиных перебралась в Благовещенск.

В феврале 1942 года Занкина призвали в ряды Советской Армии. С февраля по ноябрь 1942 года он в качестве курсанта прошел обучение в Благовещенском военно-пехотном училище – ныне это ДВОКУ имени Рокоссовского. После окончания училища Николай получил звание лейтенанта. В ноябре 1942 года его направили на фронт командиром пулеметного взвода. Он прошел бои на Ленинградском и втором Белорусском фронтах, был дважды ранен. Одно из ранений было очень тяжелым, пришлось более пяти месяцев лечиться в госпитале.

В январе 1945 года Николай участвовал в боях в Польше. Его взвод прорвал сильно укрепленную оборону противника в районе города Цехенау. «Умело командуя взводом, не дал врагу закрепиться на промежуточных рубежах. В бою Занкин со своим взводом уничтожил до 20 немецких солдат. За проявленные стойкость, мужество и умелое командование взводом Занкин был представлен к награде», – сообщил Валерий Анатольевич. На момент совершения боевого подвига Николаю Занкину был всего 21 год. Кроме ордена Красной Звезды Николай Занкин во время войны был награжден медалями «За отвагу» и «За взятие Кенигсберга».

В 1946 году Николай Степанович демобилизовался и вернулся в Благовещенск. В 1951 году он служил в Дальневосточном федеральном округе, в 1953 году получил звание старшего лейтенанта и в 1955 году был уволен из армии. Занкин с женой и сыном жил в Благовещенске. Как стало известно, Николай Степанович работал в четвертом управлении треста «Амурстрой».

Участник Великой Отечественной войны Николай Занкин умер в 1979 году. В 2002 году его супруга уехала на Украину. Родственников в Амурской области у них не осталось.

Каким образом орден Красной Звезды попал к посторонним людям, пока не установлено. Известно, что женщина, пытавшая вывезти награду из страны, приобрела ее у неустановленного лица. Торговля орденами является незаконной.