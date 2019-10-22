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22октября
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Офтальмологи рассказали, как сохранить зрение при использовании смартфона

Офтальмологи рассказали, как сохранить зрение при использовании смартфона
Фото: LhcCoutinho с сайта Pixabay

Врач-офтальмолог Татьяна Павлова рассказала, что нужно делать, чтобы не потерять зрение при использовании смартфонов. В первую очередь нужно своевременно обращаться к специалистам.

РИА Новости сообщает, что по прогнозу Всемирной организации здравоохранения, через 30 лет 50 % населения Земли будет близоруким. По словам медика, это заболевание называют эпидемией века. Для профилактики близорукости врач посоветовала своевременно обращаться к офтальмологам.

«До сих пор не установлено, сколько времени можно сидеть за экраном телефона. Это зависит от состояния аккомодационного аппарата глаза», – сказала Татьяна Павлова. По ее словам, основные причины ухудшения зрения – чтение с экрана смартфона с близкого расстояния, неправильное освещение или поза человека.

«Главная проблема – это перегрузка мышцы, отвечающей за работу вблизи», – пояснила врач.

Кроме того, синий свет от дисплея может вызвать макулодистрофию – заболевание, при котором поражается сетчатка глаза. Первыми признаками этого являются: затуманивание зрения, затруднения при чтении и распознавании лиц, искажение прямых линий.

Павлова порекомендовала в случае ухудшения зрения соблюдать режим зрительной нагрузки и не спать рядом со смартфоном. Если по какой-то причине приходится все время пользоваться гаджетом, необходимо чаще отворачиваться от экрана и смотреть вдаль.

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#здоровье

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